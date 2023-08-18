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Туреччина збудує другий корвет для потреб ВМС України

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 серпня 2023, 10:37
Туреччина збудує другий корвет для потреб ВМС України
Фото: пресслуба ВМС

Туреччина збудує другий корвет типу "Ada" для потреб Військово-морських сил ЗСУ, закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі.

Джерело: пресслужба ВМС

Дослівно: "В Туреччині за участі начальника штабу Військово-морських сил ЗС України віце-адмірала Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулась церемонія закладки другого корабля класу "корвет" для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України".

Деталі: Згідно існуючим домовленостям це вже другий корвет який будується Туреччиною для потреб ВМС.

Повідомляється, що всі роботи здійснюється вчасно відповідно графіків та укладених договорів.

Що було раніше: У жовтні 2022 року у Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа".

Теми: ТуреччинаУкраїнакораблі
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