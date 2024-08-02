Шольц чекав на обміняних в'язнів Кремля в аеропорту Кельна
Канцлер ФРН Олаф Шольц в аеропорту Кельна, де чекають російських політв'язнів, виступив із заявою про обмін ув'язненими між США, Німеччиною, Білоруссю та Росією та побажав усім, хто все ще перебуває у російських в'язницях, знайти шлях до визволення.
Джерело: Bild
Пряма мова Шольца: "Я вважаю, що це правильне рішення. Ми суспільство, для якого важлива ідея свободи. Ми також повернули німецьких громадян, які інакше могли б перебувати в небезпеці.
Деталі: Шольц також зазначив, що для нього це "особливий момент".
Літак зі звільненими політв’язнями вже приземлився в аеропорту, але пасажири кілька годин не виходять.
В аеропорту зібралося багато людей, які їх зустрічають.
Міністр юстиції ФРН Марко Бушманн привітав обмін ув'язненими з путінською Росією
Пряма мова Бушманна: "Це були його [Путіна] політичні в'язні. Деякі з них були ув'язнені лише тому, що висловлювали свою думку. Їхнє життя висіла на волосині. Одному громадянинові Німеччини загрожували смертною карою".
Ще деталі: Звільнення кілера Вадима Красікова він назвав "найгіршою поступкою Путіну". Але, за його словами, без цього кроку журналістів, політиків та інших ув'язнених не було б звільнено.
Доповнено: Звільнених політв'язнів із РФ відправлять на карантин, повідомляє "Медуза" з посиланням на джерело в оточенні одного з колишніх політв'язнів.
За його словами, усіх звільнених відвезуть до лікарні, там вони пробудуть кілька днів.
Нагадаємо:
- У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.
- Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.
- Серед звільнених російський вбивця Вадим Красіков та арештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза.
- У Росію пізно ввечері повернулися 8 росіян: Вадим Соколов (Красіков), Владислав Клюшин, Артем і Ганна Дульцеви, Павло Рубцов, Вадим Конощонок, Михайло Мікушин, Роман Селезньов (а також діти). Російський лідер Володимир Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово".