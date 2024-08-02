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Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"

Олена ІвашківП'ятниця, 2 серпня 2024, 00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами Здорово
Обмін ув’язненими між РФ і Заходом, фото: РИА Новости

В рамках обміну ув’язненими між Росією, США, Німеччиною та ще трьома країнами, який почався в четвер, у Росію пізно ввечері повернулися 8 росіян: Вадим Соколов (Красіков), Владислав Клюшин, Артем і Ганна Дульцеви, Павло Рубцов, Вадим Конощонок, Михайло Мікушин, Роман Селезньов (а також діти).

Джерело: російське пропагандиське агентство "РИА Новости", російська служба BBC

Деталі: З Росії поїхали Володимир Кара-Мурза, Ілля Яшин, Еван Гершкович, Пол Вілан, Кевін Лік, Демурі Воронін, Алсу Курмашева, Лілія Чанишева, Вадим Останін, Ксенія Фадєєва, Олександра Скочиленко, Андрій Пивоваров, Олег Орлов.

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Під час зустрічі росіян в аеропорту Внуково Путін сказав Красікову: "Здорово" і обійняв його. 

Красіков - колишній співробітник ФСБ, якого в Німеччині засудили до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Доповнено: Один з ув'язнених громадян Росії, якого звільнили на Заході, приїхав на обмін у футболці імперського штурмовика - елітного воїна Галактичної імперії у фантастичному всесвіті фільму "Зоряні війни" з написом "Your Empire needs you" (Ти потрібен своїй імперії).

ВІДЕО ДНЯ
фото: РИА Новости
фото: РИА Новости

Нагадаємо:

  • У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.
  • Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.
  • Серед звільнених російський вбивця Вадим Красіков та арештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

Теми: РосіяЗахідобмін
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