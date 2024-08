В рамках обміну ув’язненими між Росією, США, Німеччиною та ще трьома країнами, який почався в четвер, у Росію пізно ввечері повернулися 8 росіян: Вадим Соколов (Красіков), Владислав Клюшин, Артем і Ганна Дульцеви, Павло Рубцов, Вадим Конощонок, Михайло Мікушин, Роман Селезньов (а також діти).

Джерело: російське пропагандиське агентство "РИА Новости", російська служба BBC

Деталі: З Росії поїхали Володимир Кара-Мурза, Ілля Яшин, Еван Гершкович, Пол Вілан, Кевін Лік, Демурі Воронін, Алсу Курмашева, Лілія Чанишева, Вадим Останін, Ксенія Фадєєва, Олександра Скочиленко, Андрій Пивоваров, Олег Орлов.

Під час зустрічі росіян в аеропорту Внуково Путін сказав Красікову: "Здорово" і обійняв його.

Красіков - колишній співробітник ФСБ, якого в Німеччині засудили до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Доповнено: Один з ув'язнених громадян Росії, якого звільнили на Заході, приїхав на обмін у футболці імперського штурмовика - елітного воїна Галактичної імперії у фантастичному всесвіті фільму "Зоряні війни" з написом "Your Empire needs you" (Ти потрібен своїй імперії).

фото: РИА Новости

Нагадаємо: