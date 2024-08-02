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Die Welt: Німеччина не помилувала вбивцю Красікова, а депортувала

Олена ІвашківП'ятниця, 2 серпня 2024, 03:16
Die Welt: Німеччина не помилувала вбивцю Красікова, а депортувала
Вадим Красіков та Володимир Путін, фото: ТАСС

Влада Німеччини не помилувала вбивцю Вадима Красікова, якого обміняла у Росію, його було депортовано з країни.

Джерело: німецьке видання Die Welt

Деталі: За законами Німеччини випустити на свободу засудженого до довічного ув'язнення можна тільки через 15 років відбування покарання. Красиков провів у в'язниці лише три роки.

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Die Welt пише, що ще один спосіб вийти на свободу за довічного ув'язнення - помилування президента, однак прохання від Красікова не надходило. Також це могло вдарити по іміджу керівництва країни, йдеться в дописі.

Саме тому влада ФРН вирішила використати третій спосіб - депортувати Красікова. 

Як зазначає видання, Красіков був депортований за рішенням імміграційної служби міста в Нижній Баварії, де знаходилася його в'язниця.

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Федеральний генпрокурор висловився проти звільнення росіянина, проте міністр юстиції скористався правом вплинути на підсумкове рішення. Після цього Красикова випустили на свободу.

Довідково: Красіков - колишній співробітник ФСБ, якого в Німеччині засудили до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Нагадаємо:

  • У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.
  • Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.
  • Серед звільнених російський вбивця Вадим Красіков та арештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза.
  • У Росію пізно ввечері повернулися 8 росіян: Вадим Соколов (Красіков), Владислав Клюшин, Артем і Ганна Дульцеви, Павло Рубцов, Вадим Конощонок, Михайло Мікушин, Роман Селезньов (а також діти). Російський лідер Володимир Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово".

Теми: НімеччинаРосіяобмін
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