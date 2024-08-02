Axios: США готуються до нападу Ірану на Ізраїль найближчими днями
Адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані на початку цього тижня, і готується протидіяти цьому.
Джерело: видання Axios з посиланням на трьох неназваних американських чиновників
Деталі: Очікується, що будь-яка відплата Ірану буде за тією ж схемою, що і їхня атака на Ізраїль 13 квітня, але потенційно більш масштабною, і може також включати ліванську "Хезболу".
Лідер "Хезболли" Хасан Насралла також пообіцяв відповісти на ізраїльський авіаудар по Бейруту у вівторок, в результаті якого загинув його головний військовий радник.
Адміністрація Байдена занепокоєна тим, що може бути складніше мобілізувати ту саму міжнародну і регіональну коаліцію країн, яка захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки, оскільки вбивство Ганії відбувається в контексті війни між Ізраїлем і ХАМАСом, яка викликала різкі антиізраїльські настрої в усьому регіоні.
Квітневий напад був здійснений у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському об'єкту в Дамаску, в результаті якого загинув високопоставлений іранський генерал.
Кілька арабських країн, включаючи Йорданію і Саудівську Аравію, або допомогли збити іранські та хуситські безпілотники, або дозволили США та Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для перехоплення загроз.
У середу американська розвідка почала отримувати чіткі сигнали про те, що Іран збирається вдатися до заходів у відповідь, заявив американський чиновник.
Двоє інших американських чиновників заявили, що іранцям і їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію і підготовку нападу на Ізраїль.
Інший американський чиновник заявив, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку вони проводили напередодні квітневої атаки.
За словами чиновника, підготовка включає в себе американські військові активи в Перській затоці, Східному Середземномор'ї і Червоному морі.
"Ми очікуємо кілька важких днів", - сказав чиновник.
Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що ізраїльська розвідка очікує, що Іран здійснить широкомасштабну ракетну атаку на Ізраїль.
Речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив на прес-брифінгу в четвер, що міжнародні партнери Ізраїлю збільшили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливій атаці.
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу з журналістами, що ризик більш широкої війни на Близькому Сході залишається і сьогодні.
Кілька американських і міжнародних авіакомпаній, в тому числі United, Delta, Lufthansa і Swiss, оголосили, що призупиняють польоти в Ізраїль і з нього.
Нагадаємо:
- Ізраїльські військові перебувають у стані підвищеної бойової готовності перед можливим ударом у відповідь з боку Ірану і Хезболли. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в четвер провів нараду, на якій оцінив підготовку командування Армії оборони Ізраїлю.
- Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.