Іран запустив по Ізраїлю 150 ракет – ABC
Неділя, 14 квітня 2024, 02:44
Іран спочатку запустив по Ізраїлю 80 ракет, згодом – ще 70.
Джерело: ABC News із посиланням на високопоставленого американського чиновника
Деталі: За даними ЗМІ, Іран запустив ще 70 ракет.
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Раніше країна запустила 80. Таким чином, загальна кількість запущених ракет сягнула 150.
Передісторія:
- Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, водночас Ізраїль перебував у бойовій готовності й закривав повітряний простір.
- За даними ЗМІ, Іран запустив хвилю балістичних ракет по Ізраїлю.
- Після початку атаки Ірану на Ізраїль президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".
- Американські та ізраїльські військові заявили про перехоплення іранських безпілотників, кількість яких перевищила сотню.
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