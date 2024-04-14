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Іран запустив по Ізраїлю 150 ракет – ABC

Ольга Глущенко Неділя, 14 квітня 2024, 02:44
Іран запустив по Ізраїлю 150 ракет – ABC
ізраїльська ППО перехоплює іранські цілі, скриншот timesofisrael

Іран спочатку запустив по Ізраїлю 80 ракет, згодом – ще 70.

Джерело: ABC News із посиланням на високопоставленого американського чиновника

Деталі: За даними ЗМІ, Іран запустив ще 70 ракет.

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Раніше країна запустила 80. Таким чином, загальна кількість запущених ракет сягнула 150.

Передісторія:

  • Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, водночас Ізраїль перебував у бойовій готовності й закривав повітряний простір.
  • За даними ЗМІ, Іран запустив хвилю балістичних ракет по Ізраїлю.
  • Після початку атаки Ірану на Ізраїль президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".
  • Американські та ізраїльські військові заявили про перехоплення іранських безпілотників, кількість яких перевищила сотню.

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Теми: ІранІзраїльвійнаракетний удар
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