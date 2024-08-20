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Росіяни з кількох напрямків запускали ударні БпЛА, на Київщині працювала ППО

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Вівторок, 20 серпня 2024, 03:16
Росіяни з кількох напрямків запускали ударні БпЛА, на Київщині працювала ППО
Фото - Getty Images

Російська армія ввечері 19 серпня запустила ударні безпілотники в Україну з кількох напрямків.

Джерело: Повітряні сили, Київська ОВА

Деталі: О 21:39 повідомили про загрозу ударних БпЛА в Сумській області. Згодом військові уточнили, що БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний.

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О 21:49 з'явилась загроза БпЛА напрямком з Херсонщини на Миколаївщину.

О 22:22 військові попередили про рух ударних БпЛА на межі Полтавської та Сумської областей, курс західний; БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину та БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

О 22:43 повідомили про рух ударних БпЛА на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс західний; БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний; БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний та БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину. 

ВІДЕО ДНЯ

О 23:15 повітряну тривогу оголосили в Києві.

О 23:31 військові попередили про рух ударних БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс західний, у південній частині Сумської області, курс західний та декілька груп БпЛА з Херсонщини через Миколаївщину, курс північно-західний.

Також Київська ОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО.

О 00:12 20 серпня в Київській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено: О 00:49 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА рухаються:

В західній частині Чернігівської області, курс західний.

У західній частині Полтавської області, курс північний.

БпЛА південніше Кривого Рогу, курс південний.

Декілька груп БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.

БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північно-західний.

Дослівно Повітряні сили о 1:30:

"БпЛА в північній частині Хмельницької області, курс західний.

БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.

БпЛА на межі Київської та Житомирської області, курс західний.

БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс західний".

1:58: БпЛА в північній частині Житомирської області, курс західний.

БпЛА в східній частині Київської області, курс південно-західний.

БпЛА в північній частині Тернопільської області, курс західний.

Оновлено: О 3:16 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих ударних безпілотників.

безпілотникивійнаповітряна тривога
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