Росіяни з кількох напрямків запускали ударні БпЛА, на Київщині працювала ППО
Російська армія ввечері 19 серпня запустила ударні безпілотники в Україну з кількох напрямків.
Джерело: Повітряні сили, Київська ОВА
Деталі: О 21:39 повідомили про загрозу ударних БпЛА в Сумській області. Згодом військові уточнили, що БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний.
О 21:49 з'явилась загроза БпЛА напрямком з Херсонщини на Миколаївщину.
О 22:22 військові попередили про рух ударних БпЛА на межі Полтавської та Сумської областей, курс західний; БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину та БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
О 22:43 повідомили про рух ударних БпЛА на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс західний; БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний; БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний та БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
О 23:15 повітряну тривогу оголосили в Києві.
О 23:31 військові попередили про рух ударних БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс західний, у південній частині Сумської області, курс західний та декілька груп БпЛА з Херсонщини через Миколаївщину, курс північно-західний.
Також Київська ОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО.
О 00:12 20 серпня в Київській області оголосили відбій повітряної тривоги.
Оновлено: О 00:49 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА рухаються:
В західній частині Чернігівської області, курс західний.
У західній частині Полтавської області, курс північний.
БпЛА південніше Кривого Рогу, курс південний.
Декілька груп БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.
БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північно-західний.
Дослівно Повітряні сили о 1:30:
"БпЛА в північній частині Хмельницької області, курс західний.
БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.
БпЛА на межі Київської та Житомирської області, курс західний.
БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс західний".
1:58: БпЛА в північній частині Житомирської області, курс західний.
БпЛА в східній частині Київської області, курс південно-західний.
БпЛА в північній частині Тернопільської області, курс західний.
Оновлено: О 3:16 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих ударних безпілотників.