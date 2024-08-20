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Россияне с нескольких направлений запускали ударные БпЛА, на Киевщине работала ППО

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоВторник, 20 августа 2024, 03:16
Россияне с нескольких направлений запускали ударные БпЛА, на Киевщине работала ППО
Фото - Getty Images

Российская армия вечером 19 августа запустила ударные беспилотники в Украину с нескольких направлений.

Источник: Воздушные силы, Киевская ОВА

Детали: В 21:39 сообщили об угрозе ударных БпЛА в Сумской области. Впоследствии военные уточнили, что БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный.

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В 21:49 появилась угроза БпЛА направлением с Херсонщины на Николаевщину.

В 22:22 военные предупредили о движении ударных БпЛА на границе Полтавской и Сумской областей, курс западный; БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину и БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный.

В 22:43 сообщили о движении ударных БпЛА на границе Черниговской и Полтавской областей, курс западный; БпЛА в южной части Сумской области, курс западный; БпЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный и БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

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В 23:15 воздушную тревогу объявили в Киеве.

В 23:31 военные предупредили о движении ударных БпЛА на границе Черниговской и Киевской областей, курс западный, в южной части Сумской области, курс западный и несколько групп БпЛА с Херсонщины через Николаевскую область, курс северо-западный.

Также Киевская ОВА сообщила, что в регионе работают силы ПВО.

В 00:12 20 августа в Киевской области объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено: В 00:49 Воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА движутся:

В западной части Черниговской области, курс западный.

В западной части Полтавской области, курс северный.

БпЛА южнее Кривого Рога, курс южный.

Несколько групп БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс северо-западный.

Дословно Воздушные силы в 1:30:

"БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс западный.

БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

БпЛА на границе Киевской и Житомирской области, курс западный.

БпЛА в южной части Черниговской области, курс западный".

1:58: БпЛА в северной части Житомирской области, курс западный.

БпЛА в восточной части Киевской области, курс юго-западный.

БпЛА в северной части Тернопольской области, курс западный.

Обновлено: В 3:16 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских ударных беспилотников.

беспилотникивойнавоздушная тревога
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