Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гарріс подякувала Байдену за "служіння нації"

Ольга Глущенко Вівторок, 20 серпня 2024, 06:52
Гарріс подякувала Байдену за служіння нації
Камала Гарріс. Ілюстративне фото: Getty Images

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс подякувала президенту Джо Байдену у своїй першій промові на Національному з'їзді Демократичної партії в Чикаго.

Джерело: Гарріс, цитує CNN

Пряма мова: "Я хочу почати з того, що привітати нашого неймовірного президента Джо Байдена".

Реклама:

"Дякую вам за ваше історичне лідерство, за ваше служіння нашій нації протягом усього життя і за все, що ви будете продовжувати робити. Ми безмежно вдячні вам".

Деталі: Видання зазначає, що Байден виступить з'їзді з головною промовою пізніше. Очікується, що він розповість про прогрес, досягнутий США за останні три з половиною роки, і заявить, що Гарріс є тією людиною, яка продовжить цей прогрес.

У своєму виступі Гарріс також сказала, що люди різного походження "зберуться разом і заявлять в один голос, як один народ: ми рухаємося вперед".

ВІДЕО ДНЯ

CNN додає, що офіційну промову на Національному з'їзді Гарріс виголосить в четвер увечері.

Нагадаємо: У понеділок в Чикаго розпочався чотириденний з’їзд Демократичної партії США, де Камалу Гарріс офіційно оголосять кандидаткою у президенти. 

Читайте також про те, як змінюється кампанія Трампа і які помилки він робитьЦіна помилок Трампа. Як та чому колишній президент втрачає лідерство на виборах у США

СШАвибориБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
США
США звинуватили Іран у кібератаках на штаби Байдена, Трампа і Гарріс
Блінкен: Ізраїль прийняв пропозицію про звільнення заручників, ХАМАС теж повинен це зробити
Президентські вибори в США: рейтинг схвалення Гарріс серед американців зростає
Останні новини
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
18:20
Через атаку РФ: МОН продовжило термін подачі документів на магістратуру
18:12
У Києві з’явились дашборди з даними про інтернет-провайдерів, що працюють під час відключень
18:12
Формула-1Ландо Норріс: Зарано думати про чемпіонство
Усі новини...
Реклама:
Реклама: