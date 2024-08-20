Харрис поблагодарила Байдена за "служение нации"

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис поблагодарила президента Джо Байдена в своей первой речи на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго.

Источник: Харрис, цитирует CNN

Прямая речь: "Я хочу начать с того, что поздравить нашего невероятного президента Джо Байдена".

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"Спасибо вам за ваше историческое лидерство, за ваше служение нашей нации на протяжении всей жизни и за все, что вы будете продолжать делать. Мы бесконечно благодарны вам".

Детали: Издание отмечает, что Байден выступит съезде с главной речью позже. Ожидается, что он расскажет о прогрессе, достигнутом США за последние три с половиной года, и заявит, что Харрис является тем человеком, который продолжит этот прогресс.

В своем выступлении Харрис также сказала, что люди разного происхождения "соберутся вместе и заявят в один голос, как один народ: мы движемся вперед".

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CNN добавляет, что официальную речь на Национальном съезде Харрис произнесет в четверг вечером.

Напомним: В понедельник в Чикаго начался четырехдневный съезд Демократической партии США, где Камалу Харрис официально объявят кандидатом в президенты.

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