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Білорусь перекидає більше військ і літаків до кордону з Україною – AP

Ірина БалачукВівторок, 20 серпня 2024, 07:41
Білорусь перекидає більше військ і літаків до кордону з Україною – AP
Фото Міноборони Білорусі з Telegram

Білорусь розгорнула авіацію і війська протиповітряної оборони на кордоні з Україною через день після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко оголосив, що розмістить майже третину військових уздовж кордону, пише Associated Press.

Джерело: американське інформагентство AP

Деталі: Також повідомляється, що командувач військами протиповітряної оборони Білорусі генерал-майор Андрій Лук'янович заявив, що поблизу кордону розмістили зенітні ракети і солдатів радіотехнічного корпусу країни. Він назвав такі дії "значним посиленням" військ. 

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Лукашенко 18 серпня оголосив, що він наказав стягнути майже третину армії до кордону з Україною. Видання підкреслює, що він не уточнив чисельність військ, але при цьому нагадує, що білоруська армія налічує близько 60 000 осіб.

Лукашенко заявив, що це рішення було прийнято у відповідь на розгортання додаткових українських військ уздовж кордону. "Але це неможливо перевірити незалежним чином", – наголошує AP.

Україна не підтвердила розгортання білоруських військ на 1084-кілометровому спільному кордоні.

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AP нагадує, що Росія використала Білорусь, яка залежить від російських кредитів і дешевих енергоносіїв, як плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну, перекинувши свої війська через білоруську територію для нападу на Україну з півночі. Росія також перемістила частину своєї тактичної ядерної зброї до Білорусі у 2023 році.

Передісторія:

  • 18 серпня Лукашенко закликав до переговорів між Росією і Україною, але заявив, що операція Києва в Курській області РФ перешкоджає переговорам. Він назвав дії України "спробою спровокувати Москву".

Білоруськордонармія
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