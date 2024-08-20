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Беларусь перебрасывает больше войск и самолетов к границе с Украиной – AP

Ирина БалачукВторник, 20 августа 2024, 07:41
Беларусь перебрасывает больше войск и самолетов к границе с Украиной – AP
Фото Минобороны Беларуси из Telegram

Беларусь развернула авиацию и войска противовоздушной обороны на границе с Украиной через день после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил, что разместит почти треть военных вдоль границы, пишет Associated Press.

Источник: американское информагентство AP

Детали: Также сообщается, что командующий войсками противовоздушной обороны Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович заявил, что вблизи границы разместили зенитные ракеты и солдат радиотехнического корпуса страны. Он назвал такие действия "значительным усилением" войск. 

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Лукашенко 18 августа объявил, что он приказал стянуть почти треть армии к границе с Украиной. Издание подчеркивает, что он не уточнил численность войск, но при этом напоминает, что белорусская армия насчитывает около 60 000 человек.

Лукашенко заявил, что это решение было принято в ответ на развертывание дополнительных украинских войск вдоль границы. "Но это невозможно проверить независимым образом", – отмечает AP.

Украина не подтвердила развертывание белорусских войск на 1084-километровой общей границе.

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AP напоминает, что Россия использовала Беларусь, которая зависит от российских кредитов и дешевых энергоносителей, как плацдарм для полномасштабного вторжения в Украину, перебросив свои войска через белорусскую территорию для нападения на Украину с севера. Россия также переместила часть своего тактического ядерного оружия в Беларусь в 2023 году.

Предыстория:

  • 18 августа Лукашенко призвал к переговорам между Россией и Украиной, но заявил, что операция Киева в Курской области РФ препятствует переговорам. Он назвал действия Украины "попыткой спровоцировать Москву".

Беларусьграницаармия
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