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Трамп заявив, що готовий дати роботу Маску у своїй адміністрації

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Вівторок, 20 серпня 2024, 11:42
Трамп заявив, що готовий дати роботу Маску у своїй адміністрації

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп готовий дати мільярдеру Ілону Маску роботу в своїй адміністрації, якщо виграє президентські вибори в листопаді.

Джерело: Трамп в інтерв'ю Reuters, "Європейська правда"

Деталі: У Трампа запитали, чи запропонував би він Маску посаду радника або члена свого потенційного уряду.

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"Він дуже розумна людина. Якби він погодився, я б обов'язково це зробив. Він блискучий хлопець", – сказав Трамп.

Через кілька годин Маск опублікував у своїй соцмережі Х (Twitter) згенероване штучним інтелектом зображення, на якому він стоїть біля трибуни на тлі американських прапорів, з підписом: "Я готовий служити".

Маск офіційно підтримав Трампа минулого місяця, а минулого тижня взяв у нього інтерв'ю на своїй соціальній платформі X.

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ЗМІ повідомляли, що Маск планує виділяти близько 45 мільйонів доларів на місяць комітету, який підтримує президентську кампанію Трампа.

У травні преса писала, що Трамп обговорює з Маском можливість надання тому ролі консультанта в разі повернення експрезидента в Білий дім.

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