Трамп заявив, що готовий дати роботу Маску у своїй адміністрації

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп готовий дати мільярдеру Ілону Маску роботу в своїй адміністрації, якщо виграє президентські вибори в листопаді.

Джерело: Трамп в інтерв'ю Reuters, "Європейська правда"

Деталі: У Трампа запитали, чи запропонував би він Маску посаду радника або члена свого потенційного уряду.

"Він дуже розумна людина. Якби він погодився, я б обов'язково це зробив. Він блискучий хлопець", – сказав Трамп.

Через кілька годин Маск опублікував у своїй соцмережі Х (Twitter) згенероване штучним інтелектом зображення, на якому він стоїть біля трибуни на тлі американських прапорів, з підписом: "Я готовий служити".

Маск офіційно підтримав Трампа минулого місяця, а минулого тижня взяв у нього інтерв'ю на своїй соціальній платформі X.

I am willing to serve