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Трамп заявил, что готов дать работу Маску в своей администрации

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 20 августа 2024, 11:42
Трамп заявил, что готов дать работу Маску в своей администрации

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп готов дать миллиардеру Илону Маску работу в своей администрации, если выиграет президентские выборы в ноябре.

Источник: Трамп в интервью Reuters, "Европейская правда"

Детали: У Трампа спросили, предложил бы он Маску должность советника или члена своего потенциального правительства.

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"Он очень умный человек. Если бы он согласился, я бы обязательно это сделал. Он блестящий парень", - сказал Трамп.

Через несколько часов Маск опубликовал в своей соцсети Х (Twitter) сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он стоит у трибуны на фоне американских флагов, с подписью: "Я готов служить".

Маск официально поддержал Трампа в прошлом месяце, а на прошлой неделе взял у него интервью на своей социальной платформе X.

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СМИ сообщали, что Маск планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц комитету, который поддерживает президентскую кампанию Трампа.

В мае пресса писала, что Трамп обсуждает с Маском возможность предоставления тому роли консультанта в случае возвращения экс-президента в Белый дом.

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