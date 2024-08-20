Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина передасть Україні ще 4 IRIS-T до кінця року

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваВівторок, 20 серпня 2024, 12:16
Німеччина передасть Україні ще 4 IRIS-T до кінця року

Німеччина планує поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T до кінця року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa, яке цитує заступника офіційного представника німецького уряду Вольфганга Бюхнера  

Пряма мова Бюхнера: "Німеччина залишається абсолютно відданою, і канцлер (Олаф Шольц) дає слово, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде необхідно, і ніхто, особливо президент Росії (Володимир Путін), не може сподіватися, що ми послабимо свої зобов'язання".

Реклама:

Деталі: Також, за його словами, в Україну доставлять 10 зенітних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 бойових танків Leopard, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів для артилерії і танків.

Передісторія:

  • 17 серпня німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.
  • В українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.
  • У самій Німеччині політики як від опозиційного ХДС, так і від коаліції, зокрема, від партії Олафа Шольца, розкритикували такий підхід до подальшого фінансування допомоги Україні, оскільки вважають, що це може загрожувати безпеці Німеччини.
  • В уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму 50 млрд доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів. 

Німеччинадопомога УкраїніППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
Німеччина
Президент Німеччини закликав Угорщину зберегти єдність ЄС щодо України
Шольц відреагував на новини про обмеження Німеччиною військової допомоги для України
Акції збройових компаній Німеччини впали на тлі дискусії щодо допомоги Україні
Останні новини
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
18:20
Через атаку РФ: МОН продовжило термін подачі документів на магістратуру
18:12
У Києві з’явились дашборди з даними про інтернет-провайдерів, що працюють під час відключень
18:12
Формула-1Ландо Норріс: Зарано думати про чемпіонство
Усі новини...
Реклама:
Реклама: