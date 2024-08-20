Німеччина передасть Україні ще 4 IRIS-T до кінця року

Німеччина планує поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T до кінця року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa, яке цитує заступника офіційного представника німецького уряду Вольфганга Бюхнера

Пряма мова Бюхнера: "Німеччина залишається абсолютно відданою, і канцлер (Олаф Шольц) дає слово, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде необхідно, і ніхто, особливо президент Росії (Володимир Путін), не може сподіватися, що ми послабимо свої зобов'язання".

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Деталі: Також, за його словами, в Україну доставлять 10 зенітних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 бойових танків Leopard, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів для артилерії і танків.

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