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Германия передаст Украине еще 4 IRIS-T до конца года

Ирина Балачук, Ирина КутелеваВторник, 20 августа 2024, 12:16
Германия передаст Украине еще 4 IRIS-T до конца года

Германия планирует поставить Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa, которое цитирует заместителя официального представителя немецкого правительства Вольфганга Бюхнера 

Прямая речь Бюхнера: "Германия остается абсолютно преданной, и канцлер (Олаф Шольц) дает слово, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, и никто, особенно президент России (Владимир Путин), не может надеяться, что мы ослабим свои обязательства".

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Детали: Также, по его словам, в Украину доставят 10 зенитных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 боевых танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и танков.

Предыстория:

  • 17 августа немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.
  • В украинском МИД заявили, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными.
  • В самой Германии политики как от оппозиционного ХДС, так и от коалиции, в частности от партии Олафа Шольца, раскритиковали такой подход к дальнейшему финансированию помощи Украине, поскольку считают, что это может угрожать безопасности Германии.
  • В правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.

Германияпомощь УкраинеПВО
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