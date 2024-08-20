У Києві затримали адвоката, який організував "схему для ухилянтів"

Столичні правоохоронці викрили адвоката, який допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

Джерело: Нацполіція, СБУ, Київська міська прокуратура

Дослівно поліція: "Свої послуги "захисник" призовників оцінював від трьох до 50 тисяч доларів... За ці кошти фігурант готував клієнтам медичні документи з заключенням ВЛК щодо непридатності до військової служби. Зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі".

Реклама:

Деталі: Як встановили правоохоронці, 36-річний засновник відомої у столиці юридичної компанії адвокат Ради адвокатів Київської області, "розширив" перелік послуг для клієнтів призивного віку й пропонував їм свою допомогу в ухиленні від мобілізації.

Він пропонував вирішити питання з ТЦК, військово-лікарськими комісіями, Державною міграційною службою та прикордонниками щодо оформлення документів, які дають можливість зняти особу з військового обліку як непридатну до військової служби у воєнний час. Це давало підстави чоловікам для подальшого безперешкодного виїзду з України, зазначають у прокуратурі.

Зокрема, порушник поставив "на потік" видачу довідок заключення ВЛК, щодо непридатності чоловіків до служби через першу або другу групу інвалідності.

ВІДЕО ДНЯ

За наявними даними, вартість таких "послуг" становила від 3 до 50 тисяч американських доларів з одного ухилянта. Сума залежала від терміновості "замовлення", повідомляють в СБУ.

Правоохоронці затримали фігуранта в особистому кабінеті під час отримання ним 45 000 доларів від одного з клієнтів. Під час обшуку на робочому місці та за місцем мешкання зловмисника було вилучено й інші фіктивні довідки, які очікували на своїх власників.

Наразі слідчі вігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені з корисливих мотивів.

Як уточнили УП в прокуратурі, затриманому суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, прокуратура оскаржує це рішення.