Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве задержан адвокат, который организовал "схему для уклонистов"

Валентина РоманенкоВторник, 20 августа 2024, 13:18
В Киеве задержан адвокат, который организовал схему для уклонистов
фото прокуратуры

Столичные правоохранители разоблачили адвоката, который помогал военнообязанным избежать мобилизации.

Источник: Нацполиция, СБУ, Киевская городская прокуратура

Дословно полиция: "Свои услуги "защитник" призывников оценивал от трех до 50 тысяч долларов. За эти средства фигурант готовил клиентам медицинские документы с заключением ВВК о непригодности к военной службе. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы".

Реклама:
 

Детали: Как установили правоохранители, 36-летний основатель известной в столице юридической компании, адвокат Совета адвокатов Киевской области, "расширил" перечень услуг для клиентов призывного возраста и предлагал им свою помощь в уклонении от мобилизации.

Он предлагал решить вопрос с ТЦК, военно-врачебными комиссиями, Государственной миграционной службой и пограничниками по оформлению документов, которые дают возможность снять лицо с воинского учета как непригодное к военной службе в военное время. Это давало основания мужчинам для дальнейшего беспрепятственного выезда из Украины, отмечают в прокуратуре.

В частности, нарушитель поставил "на поток" выдачу справок заключения ВВК, о непригодности мужчин к службе из-за первой или второй группы инвалидности.

ВИДЕО ДНЯ

По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 50 тысяч американских долларов с одного уклониста. Сумма зависела от срочности "заказа", сообщают в СБУ.

 

Правоохранители задержали фигуранта в личном кабинете во время получения им 45 000 долларов.

 

Во время обыска на рабочем месте и по месту жительства злоумышленника были изъяты и другие фиктивные справки, которые ожидали своих владельцев.

Сейчас следователи фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенные из корыстных побуждений.

Как уточнили УП в прокуратуре, задержанному суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, прокуратура обжалует это решение.

уклонистыКиевСБУполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
уклонисты
На Закарпатье трое мужчин, пытаясь убежать в Румынию, напали на военнослужащего
Антирекорд "трансфера" за границу: в Одесской области остановили КамАЗ, "под верх" забитый мужчинами
"Стать отцом" за 3500 долларов: разоблачили незаконную схему выезда за границу
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
18:45
Зеленский провел Ставку: основные вопросы – восстановление энергетики после атаки РФ, эффективность ПВО, фронт
Все новости...
Реклама:
Реклама: