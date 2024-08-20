В Киеве задержан адвокат, который организовал "схему для уклонистов"

Столичные правоохранители разоблачили адвоката, который помогал военнообязанным избежать мобилизации.

Источник: Нацполиция, СБУ, Киевская городская прокуратура

Дословно полиция: "Свои услуги "защитник" призывников оценивал от трех до 50 тысяч долларов. За эти средства фигурант готовил клиентам медицинские документы с заключением ВВК о непригодности к военной службе. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы".

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Детали: Как установили правоохранители, 36-летний основатель известной в столице юридической компании, адвокат Совета адвокатов Киевской области, "расширил" перечень услуг для клиентов призывного возраста и предлагал им свою помощь в уклонении от мобилизации.

Он предлагал решить вопрос с ТЦК, военно-врачебными комиссиями, Государственной миграционной службой и пограничниками по оформлению документов, которые дают возможность снять лицо с воинского учета как непригодное к военной службе в военное время. Это давало основания мужчинам для дальнейшего беспрепятственного выезда из Украины, отмечают в прокуратуре.

В частности, нарушитель поставил "на поток" выдачу справок заключения ВВК, о непригодности мужчин к службе из-за первой или второй группы инвалидности.

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По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 50 тысяч американских долларов с одного уклониста. Сумма зависела от срочности "заказа", сообщают в СБУ.

Правоохранители задержали фигуранта в личном кабинете во время получения им 45 000 долларов.

Во время обыска на рабочем месте и по месту жительства злоумышленника были изъяты и другие фиктивные справки, которые ожидали своих владельцев.

Сейчас следователи фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенные из корыстных побуждений.

Как уточнили УП в прокуратуре, задержанному суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, прокуратура обжалует это решение.