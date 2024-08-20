Німецька бригада проведе навчання у Литві: швидке перекидання 650 одиниць техніки для захисту НАТО

Німецька бригада підвищеної пильності в рамках навчань Grand Eagle-2/24 перекине до Литви сушею і морем понад 650 одиниць військової техніки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Збройні сили Литви зазначили, що до 22 серпня військова техніка 21-ї бригади німецької бригади підвищеної пильності рухатиметься дорогами Литви від польського кордону до полігону генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраді.

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Ці підрозділи до 8 вересня братимуть участь у навчаннях Grand Eagle-2/24.

Мета навчань – передислокація якомога швидшим способом на території Литви підрозділів 21-ї бригади німецької армії з метою захисту східного флангу НАТО.

Навчання дозволять визначити, наскільки швидко німецька армія зможе перерозподілити свої сили і приєднатися до литовської армії для захисту територіальної цілісності Литви, а також допоможуть підтримувати високий рівень боєготовності в підрозділах.

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Прикомандирована до Литви німецька бригада підвищеної пильності несе чергування з 2022 року, а з грудня 2023 року командування бригадою підвищеної пильності перейшло до 21-ї бригади німецької армії.

Також цього тижня в рамках навчань "Лютий вовк 24-2" авіанавідники країн НАТО вправлятимуться в Естонії в підтримці зв'язку з пілотами винищувачів Eurofighter Typhoon ВПС Італії.

Минулими вихідними у Болгарії розпочались спільні зі США військові навчання "Фракійське літо", які триватимуть до 29 серпня.