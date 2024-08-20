Немецкая бригада проведет учения в Литве: быстрая переброска 650 единиц техники для защиты НАТО

Немецкая бригада повышенной бдительности в рамках учений Grand Eagle-2/24 перебросит в Литву по суше и морю более 650 единиц военной техники.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Вооруженные силы Литвы отметили, что до 22 августа военная техника 21-й бригады немецкой бригады повышенной бдительности будет двигаться по дорогам Литвы от польской границы до полигона генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраде.

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Эти подразделения до 8 сентября будут участвовать в учениях Grand Eagle-2/24.

Цель учений – передислокация как можно более быстрым способом на территории Литвы подразделений 21-й бригады немецкой армии с целью защиты восточного фланга НАТО.

Учения позволят определить, насколько быстро немецкая армия сможет перераспределить свои силы и присоединиться к литовской армии для защиты территориальной целостности Литвы, а также помогут поддерживать высокий уровень боеготовности в подразделениях.

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Прикомандированная в Литву немецкая бригада повышенной бдительности несет дежурство с 2022 года, а с декабря 2023 года командование бригадой повышенной бдительности перешло к 21-й бригаде немецкой армии.

Также на этой неделе в рамках учений "Лютый волк 24-2" авианаводчики стран НАТО будут упражняться в Эстонии в поддержке связи с пилотами истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Италии.

В минувшие выходные в Болгарии начались совместные с США военные учения "Фракийское лето", которые продлятся до 29 августа.