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На тлі операції ЗСУ в Курській області РФ оголосили дострокові вибори губернатора

Валентина РоманенкоВівторок, 20 серпня 2024, 15:29
На тлі операції ЗСУ в Курській області РФ оголосили дострокові вибори губернатора
Карта «Радіо Свобода» боїв у Курській області. скріншот

У Курській області Росії оголосили дострокові вибори губернатора: замість запланованих 6-9 вересня вони розпочнуться 29 серпня.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Обласний виборчком повідомив, що рішення ухвалене "з метою гарантування безпеки, захисту життя і здоров’я громадян Російської Федерації".

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Виконувач обов’язків губернатора Олексій Смирнов, зареєстрований кандидатом від "Єдиної Росії", заявив у телеграмі, що голосування "проходитиме у вкрай непростій обстановці".

Що передувало: Попередній губернатор Роман Старовойт у травні 2024 року пішов у відставку після того, як його призначили міністром транспорту Росії.

Українська армія увійшла на територію Курської області Росії 6 серпня. З того дня у регіоні тривають бої. За даними української влади, Сили оборони України контролюють майже сотню населених пунктів, серед них – райцентр Суджа.

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Російська влада таку інформацію не коментує. Проте у Курській області РФ оголосили режим надзвичайної ситуації федерального масштабу. З регіону в інші області РФ на даний момент евакуювали понад 120 тисяч людей.

У МЗС 13 серпня заявили, що Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію в Курській області РФ, а хоче захистити життя українців і убезпечитись від російських ударів.

Курська область Росія
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