Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фоне операции ВСУ в Курской области РФ объявили досрочные выборы губернатора

Валентина РоманенкоВторник, 20 августа 2024, 15:29
На фоне операции ВСУ в Курской области РФ объявили досрочные выборы губернатора
Карта "Радио Свобода" боев в Курской области. скриншот

В Курской области России объявили досрочные выборы губернатора: вместо запланированных 6-9 сентября они начнутся 29 августа.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Областной избирком сообщил, что решение принято "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации".

Реклама:

Исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, зарегистрированный кандидатом от "Единой России", заявил в телеграмме, что голосование "будет проходить в крайне непростой обстановке".

Что предшествовало: Предыдущий губернатор Роман Старовойт в мае 2024 года ушел в отставку после того, как его назначили министром транспорта России.

Украинская армия вошла на территорию Курской области России 6 августа. С того дня в регионе продолжаются бои. По данным украинских властей, Силы обороны Украины контролируют почти сотню населенных пунктов, среди них - райцентр Суджа.

ВИДЕО ДНЯ

Российские власти такую информацию не комментируют. Однако в Курской области РФ объявили режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Из региона в другие области РФ на данный момент эвакуировали более 120 тысяч человек.

В МИД 13 августа заявили, что Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию в Курской области РФ, а хочет защитить жизни украинцев и обезопасить себя от российских ударов.

Курская область Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Курская область
Генштаб: Силы обороны Украины продолжают наступление на Курском направлении
В Пентагоне подтверждают, что Россия перебрасывает «небольшие силы» в Курскую область
Клименко рассказал, как работает украинская комендатура на Курщине
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
18:45
Зеленский провел Ставку: основные вопросы – восстановление энергетики после атаки РФ, эффективность ПВО, фронт
Все новости...
Реклама:
Реклама: