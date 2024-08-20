На фоне операции ВСУ в Курской области РФ объявили досрочные выборы губернатора

В Курской области России объявили досрочные выборы губернатора: вместо запланированных 6-9 сентября они начнутся 29 августа.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Областной избирком сообщил, что решение принято "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации".

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Исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, зарегистрированный кандидатом от "Единой России", заявил в телеграмме, что голосование "будет проходить в крайне непростой обстановке".

Что предшествовало: Предыдущий губернатор Роман Старовойт в мае 2024 года ушел в отставку после того, как его назначили министром транспорта России.

Украинская армия вошла на территорию Курской области России 6 августа. С того дня в регионе продолжаются бои. По данным украинских властей, Силы обороны Украины контролируют почти сотню населенных пунктов, среди них - райцентр Суджа.

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Российские власти такую информацию не комментируют. Однако в Курской области РФ объявили режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Из региона в другие области РФ на данный момент эвакуировали более 120 тысяч человек.

В МИД 13 августа заявили, что Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию в Курской области РФ, а хочет защитить жизни украинцев и обезопасить себя от российских ударов.