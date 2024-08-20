У Білорусі помилували та звільнили мінімум 7 політв’язнів – правозахисники

У Білорусі помилували та відпустили щонайменше сімох осіб, яких засудив до тюремних термінів за надуманими звинуваченнями режим Лукашенка.

Джерело: заяви правозахисних ініціатив "Вясна" і "Дисидент", яких цитують білоруський портал Zerkalo.io та "Європейська правда"

Деталі: Спершу правозахисники "Дисидента" оголосили, що їм стало відомо про помилування низки політв’язнів і відомі імена трьох таких осіб, серед яких є важкохворі. Згодом уточнили, що відомо вже шість імен.

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У правозахисному центрі "Вясна" повідомили, що згадані політв’язні вийшли на волю після рішення про помилування протягом останньої доби.

"Правозахисники підтримують інформаційну тишу для безпеки в’язнів, тому поки не розкривають імен цих людей. Інформація про інших звільнених уточнюється", – зазначили у центрі.

Згодом додали, що відомо імена вже сімох звільнених.

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Перед цим 16 серпня Александр Лукашенко підписав указ про помилування тридцяти осіб за "злочини протестного спрямування", серед яких 14 жінок і 16 чоловіків. Серед них є важкохворі та люди поважного віку. Імена помилуваних не розкривали.

Радник лідерки опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка казав, що де-факто частину цих людей вже відпустили раніше цієї дати, а указ лише формалізував рішення.

За даними "Вясни", на початку липня за рішенням про амністію і помилування відпустили 18 осіб, серед яких онкохворий Григорій Кастусьов. Згодом назвали імена п’ятьох жінок, яких відпустили з колонії у Гомелі.

Нагадаємо, після історичного обміну ув’язненими між Заходом і Росією лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала знайти способи звільнити політв’язнів Лукашенка.

На початку серпня ЄС запровадив нові персональні санкції проти Білорусі за внутрішні репресії.