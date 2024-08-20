В Беларуси помиловали и освободили минимум 7 политзаключенных - правозащитники

В Беларуси помиловали и отпустили по меньшей мере семь человек, которых приговорил к тюремным срокам по надуманным обвинениям режим Лукашенко.

Источник: заявления правозащитных инициатив "Вясна" и "Диссидент", которых цитируют белорусский портал Zerkalo.io и "Европейская правда"

Детали: Сначала правозащитники "Диссидента" объявили, что им стало известно о помиловании ряда политзаключенных и известны имена трех таких лиц, среди которых есть тяжелобольные. Впоследствии уточнили, что известно уже шесть имен.

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В правозащитном центре "Вясна" сообщили, что упомянутые политзаключенные вышли на свободу после решения о помиловании в течение последних суток.

"Правозащитники поддерживают информационную тишину для безопасности заключенных, поэтому пока не раскрывают имен этих людей. Информация о других освобожденных уточняется", – отметили в центре.

Впоследствии добавили, что известны имена уже семерых освобожденных.

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Перед этим 16 августа Александр Лукашенко подписал указ о помиловании тридцати человек за "преступления протестного направления", среди которых 14 женщин и 16 мужчин. Среди них есть тяжелобольные и люди почтенного возраста. Имена помилованных не раскрывали.

Советник лидера оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка говорил, что де-факто часть этих людей уже отпустили раньше этой даты, а указ лишь формализовал решение.

По данным "Вясни", в начале июля по решению об амнистии и помиловании отпустили 18 человек, среди которых онкобольной Григорий Кастусев. Впоследствии назвали имена пяти женщин, которых отпустили из колонии в Гомеле.

Напомним, после исторического обмена заключенными между Западом и Россией лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала найти способы освободить политзаключенных Лукашенко.

В начале августа ЕС ввел новые персональные санкции против Беларуси за внутренние репрессии.