Bloomberg: Зеленський просив союзників повернути українських чоловіків, але отримав відмову

Президент Володимир Зеленський звертався до керівництва країн, куди втекли від війни українці, з проханням посприяти поверненню на батьківщину чоловіків призовного віку, але ті не погодилися.

Джерело: стаття Bloomberg

Деталі: Як пише видання, Зеленський намагався переконати своїх союзників допомогти повернути в Україну чоловіків призовного віку. Він обговорював з ними це питання на двосторонніх зустрічах. Але "політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, доки триває війна".

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Bloomberg звертає увагу, що для такої відмови існує також економічна причина: багатьом компаніям в цих країнах бракує працівників, наприклад, для новозбудованих автомобільних заводів чи заводів з виробництва акумуляторів.

Крім того, українські біженці у Польщі, наприклад, здебільшого забезпечують себе самі: 80% їхніх доходів - це зарплати на місцевих роботах. У Чехії українські біженці заплатили майже вдвічі більше податків у першому кварталі цього року, ніж отримали у вигляді соціальної допомоги. Країна також має найнижчий рівень безробіття в Європейському Союзі - 2,7%, що ускладнює пошук працівників.

"Відверто кажучи, багато чеських компаній залежать від навичок і працьовитості українських біженців. Будівельна галузь, наприклад, повністю б зупинилася без українських робітників", - пояснює очільник головної лобістської групи чеської роздрібної торгівлі та індустрії гостинності Томаш Проуза.

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Bloomberg нагадує, що Європа прийняла мільйони біженців з України після масштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Уряди європейських країн надали їм особливий статус і фінансову допомогу.

За даними Агентства ООН у справах біженців, близько 5 мільйонів українців залишаються біженцями у західних країнах.