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Bloomberg: Зеленский просил союзников вернуть украинских мужчин, но получил отказ

Евгений КизиловВторник, 20 августа 2024, 17:16
Bloomberg: Зеленский просил союзников вернуть украинских мужчин, но получил отказ
Владимир Зеленский. фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский обращался к руководству стран, куда сбежали от войны украинцы, с просьбой посодействовать возвращению на родину мужчин призывного возраста, но те не согласились.

Источник: статья Bloomberg

Детали: Как пишет издание, Зеленский пытался убедить своих союзников помочь вернуть в Украину мужчин призывного возраста. Он обсуждал с ними этот вопрос на двусторонних встречах. Но "политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, пока идет война".

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Bloomberg обращает внимание, что для такого отказа существует также экономическая причина: многим компаниям в этих странах не хватает работников, например, для недавно построенных автомобильных заводов или заводов по производству аккумуляторов.

Кроме того, украинские беженцы в Польше, например, в основном обеспечивают себя сами: 80% их доходов - это зарплаты на местных работах. В Чехии украинские беженцы заплатили почти вдвое больше налогов в первом квартале этого года, чем получили в виде социальной помощи. Страна также имеет самый низкий уровень безработицы в Европейском Союзе - 2,7%, что затрудняет поиск работников.

"Откровенно говоря, многие чешские компании зависят от навыков и трудолюбия украинских беженцев. Строительная отрасль, например, полностью бы остановилась без украинских рабочих", - объясняет глава главной лоббистской группы чешской розничной торговли и индустрии гостеприимства Томаш Проуза.

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Bloomberg напоминает, что Европа приняла миллионы беженцев из Украины после масштабного вторжения России в феврале 2022 года. Правительства европейских стран предоставили им особый статус и финансовую помощь.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, около 5 миллионов украинцев остаются беженцами в западных странах.

ЗеленскийЕвропабеженцымобилизация
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