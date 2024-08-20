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Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 20 серпня 2024, 18:12
Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС
Прапор Азербайджану

Азербайджан заявив, що подав заявку на вступ до БРІКС – неформального об’єднання, до якого зокрема входять Китай і Росія.

Джерело: це агентству АПА повідомив представник азербайджанського Міністерства закордонних справ Айхан Гаджизаде, пише "Європейська правда"

Деталі: У повідомленні не уточнюється, коли саме Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС.

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Водночас Баку ще в липні сигналізувало бажання приєднатися до об’єднання в декларації, ухваленій у межах саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані.

Рішення про приєднання нових членів БРІКС може ухвалити на саміті у жовтні 2024 року, який відбудеться в російській Казані.

БРІКС називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР).

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Наразі до організації входять дев’ять держав: окрім вищезазначених, минулого року до БРІКС долучились Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Раніше у Туреччині заявили, що зблизились із групою країн БРІКС через розчарування відсутністю прогресу в перемовинах про вступ до Євросоюзу.

Для довідки: БРІКС – це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. Лідери групи БРІКС – це Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка.

До БРІКС з 1 січня приєднались п’ять держав: Єгипет, Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ та Ефіопія.

АзербайджанРосія
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