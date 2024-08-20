Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС – неформальное объединение, в которое, в частности, входят Китай и Россия.

Источник: агентству АПА сообщил представитель азербайджанского Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, пишет "Европейская правда"

Детали: В сообщении не уточняется, когда именно Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС.

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В то же время Баку еще в июле сигнализировало желание присоединиться к объединению в декларации, принятой в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Решение о присоединении новых членов БРИКС может быть принято на саммите в октябре 2024 года, который состоится в российской Казани.

БРИКС называется в соответствии с английскими инициалами стран-основателей – Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР).

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Сейчас в организацию входят девять государств: кроме вышеупомянутых, в прошлом году к БРИКС присоединились Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в Турции заявили, что сблизились с группой стран БРИКС из-за разочарования отсутствием прогресса в переговорах о вступлении в Евросоюз.

Для справки: БРИКС - это международная организация крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Лидеры группы БРИКС - это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

К БРИКС с 1 января присоединились пять государств: Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия.