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ЄС повертає мита на мед з України

Марія Ємець, Євген КізіловВівторок, 20 серпня 2024, 18:58
ЄС повертає мита на мед з України
фото: Getty Images

В Європейському Союзі з 21 серпня починають діяти захисні мита для українського меду. Їхня дія триватиме до червня 2025 року.

Джерело: оголошення у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда"

Деталі: З 21 серпня і до 5 червня 2025 року імпорт українського меду до ЄС буде відбуватися у межах тарифних квот, передбачених Угодою про асоціацію.  

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Автоматичне відновлення тарифних квот запустили у зв’язку з досягненням обсягів імпорту до ЄС, що відповідають середньорічним показникам між 1 червня 2021 і 31 грудня 2023 року – як передбачають запобіжники, погоджені у червні цього року щодо семи видів сільськогосподарської продукції. 

Для меду даний середній показник імпорту складає 44 417,56 тонни.

З 1 січня і до 5 червня 2025 року буде запроваджено нову тарифну квоту, що відповідає 5/12 порогу, встановленого для застосування "екстреного гальма". Для меду об’єми нової квоти встановлено на рівні 18 507,32 тонни.

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Імпорт українського меду до ЄС в останні п’ять років був досить стабільним – в середньому 49 тисяч тонн на рік.   

Нагадаємо, ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною. 

У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес, згодом його задіяли щодо яєць і цукру, тепер також меду. 

Детально про механізм запобіжників читайте у статті Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.

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