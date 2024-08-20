ЕС возвращает пошлины на мед из Украины
В Европейском Союзе с 21 августа начинают действовать защитные пошлины для украинского меда. Их действие продлится до июня 2025 года.
Источник: объявление в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда"
Детали: С 21 августа и до 5 июня 2025 года импорт украинского меда в ЕС будет происходить в пределах тарифных квот, предусмотренных Соглашением об ассоциации.
Автоматическое восстановление тарифных квот запустили в связи с достижением объемов импорта в ЕС, соответствующих среднегодовым показателям между 1 июня 2021 и 31 декабря 2023 года – как предусматривают предохранители, согласованные в июне этого года по семи видам сельскохозяйственной продукции.
Для меда данный средний показатель импорта составляет 44 417,56 тонны.
С 1 января и до 5 июня 2025 года будет введена новая тарифная квота, соответствующая 5/12 порога, установленного для задействования "экстренного тормоза". Для меда объемы новой квоты установлены на уровне 18 507,32 тонны.
Импорт украинского меда в ЕС в последние пять лет был достаточно стабильным – в среднем 49 тысяч тонн в год.
Напомним, ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной.
В июне этот механизм был задействован впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес, впоследствии его задействовали в отношении яиц и сахара, теперь также меда.
Подробно о механизме предохранителей читайте в статье Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС.