ЕС возвращает пошлины на мед из Украины

В Европейском Союзе с 21 августа начинают действовать защитные пошлины для украинского меда. Их действие продлится до июня 2025 года.

Источник: объявление в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда"

Детали: С 21 августа и до 5 июня 2025 года импорт украинского меда в ЕС будет происходить в пределах тарифных квот, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

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Автоматическое восстановление тарифных квот запустили в связи с достижением объемов импорта в ЕС, соответствующих среднегодовым показателям между 1 июня 2021 и 31 декабря 2023 года – как предусматривают предохранители, согласованные в июне этого года по семи видам сельскохозяйственной продукции.

Для меда данный средний показатель импорта составляет 44 417,56 тонны.

С 1 января и до 5 июня 2025 года будет введена новая тарифная квота, соответствующая 5/12 порога, установленного для задействования "экстренного тормоза". Для меда объемы новой квоты установлены на уровне 18 507,32 тонны.

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Импорт украинского меда в ЕС в последние пять лет был достаточно стабильным – в среднем 49 тысяч тонн в год.

Напомним, ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной.

В июне этот механизм был задействован впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес, впоследствии его задействовали в отношении яиц и сахара, теперь также меда.

Подробно о механизме предохранителей читайте в статье Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС.