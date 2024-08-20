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Сирський розкрив, скільки об'єктів в Україні потрапили під удар РФ

Євген КізіловВівторок, 20 серпня 2024, 21:26
Сирський розкрив, скільки об'єктів в Україні потрапили під удар РФ
Олександр Сирський. фото з його соцмереж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за період з 24 лютого 2022 року в Україні російські ракети та дрони уразили 11 879 об'єктів, з яких більшість цивільні - 6 203, решта військові - 5 676.

Джерело: Сирський під час своєї доповіді на Конгресі місцевої та регіональної влади, передає Defense Express

Деталі: Також головнокомандувач розповів, скільки загалом ворог використав ракет та дронів і скільки з них перехопили.

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За його словами, росіяни використали для ударів по Україні 9 590 ракет та 13 997 дронів, з них було перехоплено 2 429 ракет та 5 972 дрони.

Ефективність перехоплення крилатих ракет типу "Калибр", Х-555/101 та Р-500 до ОТРК "Искандер" склала 67%. Керованих ракет Х-59, Х-35, Х-31 та інших аналогічних - 22%. Різниця у перехопленні цих двох схожих типів цілей пояснюється тим, що керовані ракети зазвичай запускаються ворогом по прифронтових чи прикордонних об'єктах, де немає можливості ешелонувати засоби ППО.

Щодо дронів, то Shahed-136 у статистиці об'єднали із "Ланцетами", загальний показник цієї групи – 13 315 одиниць випущених та 8 836 одиниць перехоплених - 63%.

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Балістичних ракет до ОТРК "Искандер", "Точка-У" та KN-23 виробництва КНДР загалом було застосовано ворогом 1 388 одиниць, з яких перехоплено лише 4,5%. До них варто додати зенітні ракети від ЗРК С-300 та С-400. Їх було випущено 3 008 одиниць, а перехоплено лише 0,63%. Цими ракетами ворог загалом уразив 4 293 об'єкти, з яких 3 196 були цивільними та 1 097 військовими.

Серед ворожих ракет, які потребують сучасних комплексів для перехоплення є Х-22 та Х-32, які застосовуються з Ту-22М3. Їх всього було запущено 362 та збито 2, тобто 0,55%. Високошвидкісних "Оникс" ворогом використано 211, з яких перехопили 12 - 5,7%.

У категорії гіперзвукової зброї: Х-47М2 "Кинжал" так звані "ВКС" РФ використали 111 разів, з них перехоплено 28, тобто 25%. Ці ракети були здебільшого націлені на цивільну інфраструктуру, з 83 уражених об'єктів лише 15 військових. Дійсно гіперзвуковий "Циркон" було застосовано лише 6 разів, 2 рази його перехопили, 4 рази він уразив цивільні об'єкти.

Сирськийвійнаракетний удар
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