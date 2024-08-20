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Генштаб: Сили оборони продовжують наступ на Курському напрямку

Тетяна ОлійникВівторок, 20 серпня 2024, 23:36
Генштаб: Сили оборони продовжують наступ на Курському напрямку
Фото - Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Курському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22.00 20 серпня

Дослівно: "Сили оборони України продовжують відбивати атаки окупаційних військ. Ситуація на Покровському та Торецькому напрямках залишається напруженою. Противник веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, наші захисники завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці.

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На даний час за поточну добу відбулося 153 бойових зіткнення. По території України сьогодні держава-терорист завдала шість ракетних ударів із застосуванням десяти ракет, 73 авіаудари, скинувши при цьому 95 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 595 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї".

Деталі: Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Курському напрямку.

На Харківському напрямку російські терористи дев’ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців.

ВІДЕО ДНЯ

12 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку за день російські війська, за підтримки авіації, 18 разів атакували українських захисників.

Ворог п’ять разів, штурмовими діями, намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Виїмки та Переїзного на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського.

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 23 рази атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Залізного. 22 боєзіткнення вже завершені. Бій триває поблизу Неліпівки.

Основні зусилля ворог спрямовує на Покровський напрямок, тут, впродовж дня, агресор 62 рази атакував в районах Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого Поля. 49 атак українські захисники вже відбили, ще 13 боєзіткнень тривають.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили дев’ять атак.

На Времівському напрямку сьогодні росіяни двічі намагалися штурмувати передній край оборони в напрямку Водяного.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі безуспішно намагались просунутись в напрямку Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Курська область Генштаббойові дії
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