Генштаб: Силы обороны продолжают наступление на Курском направлении

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Курском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22.00 20 августа

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают отражать атаки оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной. Противник ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение, наши защитники наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

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В настоящее время за текущие сутки произошло 153 боевых столкновения. По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло шесть ракетных ударов с применением десяти ракет, 73 авиаудара, сбросив при этом 95 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 595 дронов-камикадзе и совершили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия".

Детали: Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Курском направлении.

На Харьковском направлении российские террористы девять раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов.

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12 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении.

На Лиманском направлении за день российские войска, при поддержке авиации, 18 раз атаковали украинских защитников.

Враг пять раз, штурмовыми действиями, пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Выемки и Переездного на Северском направлении.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещеевки и Ивановского.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 23 раза атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Железного. 22 боестолкновения уже завершены. Бой продолжается вблизи Нелиповки.

Основные усилия враг направляет на Покровское направление, здесь, в течение дня, агрессор 62 раза атаковал в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля. 49 атак украинские защитники уже отбили, еще 13 боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отбили девять атак.

На Времовском направлении сегодня россияне дважды пытались штурмовать передний край обороны в направлении Водяного.

На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.