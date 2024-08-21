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Росіяни запустили ударні БпЛА з півдня

Тетяна ОлійникСереда, 21 серпня 2024, 01:36
Росіяни запустили ударні БпЛА з півдня
Фото - Getty Images

Увечері 20 серпня російська армія з півдня запустила ударні БпЛА на територію України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:40 повідомили про БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

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О 23:12 декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонщини на Миколаївщину, інші продовжують рух Херсонською областю, курс північно-західний.

О 00:24 Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • 1. Декілька груп рухаються вздовж Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;
  • 2. групи БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, вектор руху північно-західний;
  • 3. БпЛА на півдні Кіровоградщини у напрямку Умані;
  • 4. БпЛА на межі Полтавської та Дніпропетровської областей у напрямку Кіровоградщини;
  • 5. Декілька груп на Харківщині у напрямку Полтавщини;
  • 6. БпЛА зайшли з Білгородської області через Сумщину, курс південно-західний;
  • 7. БпЛА на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, західним курсом.

Дослівно Повітряні сили о 1:35:

ВІДЕО ДНЯ

"Оновлення щодо руху БпЛА:

  • 1. Скупчення груп БпЛА у Миколаївській та Кіровоградській областях, рух переважно північно-західний;
  • 2. БпЛА на півдні Полтавщини, кірс на Кіровоградщину;
  • 3. БпЛА на Чернігівщині та на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс західний (Київська область);
  • 4. БпЛА на Сумщині у напрямку Полтавщини, південно-західним курсом".

2:38: "Оновлення щодо руху БпЛА:

  • 1. Групи БпЛА у Миколаївській області, рух північно-західний;
  • 2. БпЛА на Вінниччині, курс на Житомирщину та Хмельниччину;
  • 3. БпЛА на Чернігівщині та на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс західний (Київська область);
  • 4. БпЛА на Сумщині у напрямку Полтавщини, південно-західним курсом;
  • 5. БпЛА Полтавщині заходять у Кіровоградську область;
  • 6. БпЛА на Харківщині, курс південно-західний".

3:58: "БпЛА продовжують рух:

  • група БпЛА на Тернопільщині курсом на Івано-Франківську область;
  • БпЛА в районі Білої Церкви, курсом на Житомирщину;
  • БпЛА на Миколаївщині, крсом на Кіровоградщину;
  • БпЛА на Чернігівщині, напрям руху Київська область, західним курсом;
  • БпЛА на Сумщині, напрям руху Чернігівська область, західним курсом".

5:43: "Оновлення щодо руху БпЛА:

  • БпЛА в районі Переяслава, Київської області, курс на Білу Церкву;
  • БпЛА в Чернігівській області, рухаються на Київщину південно-західним курсом;
  • БпЛА на Полтавщині, курсом у Кіровоградську область;
  • БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Чернігівщину;
  • Ще БпЛА заходить з Білгородської області на Сумщину;
  • БпЛА на Черкащині, курс західний;
  • БпЛА на Херсонщині, прямує у напрямку Азовського моря".

повітряна тривогабезпілотники
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