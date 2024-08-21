Росіяни запустили ударні БпЛА з півдня
Середа, 21 серпня 2024, 01:36
Увечері 20 серпня російська армія з півдня запустила ударні БпЛА на територію України.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 22:40 повідомили про БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
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О 23:12 декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонщини на Миколаївщину, інші продовжують рух Херсонською областю, курс північно-західний.
О 00:24 Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ворожих ударних БпЛА:
- 1. Декілька груп рухаються вздовж Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;
- 2. групи БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, вектор руху північно-західний;
- 3. БпЛА на півдні Кіровоградщини у напрямку Умані;
- 4. БпЛА на межі Полтавської та Дніпропетровської областей у напрямку Кіровоградщини;
- 5. Декілька груп на Харківщині у напрямку Полтавщини;
- 6. БпЛА зайшли з Білгородської області через Сумщину, курс південно-західний;
- 7. БпЛА на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, західним курсом.
Дослівно Повітряні сили о 1:35:
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"Оновлення щодо руху БпЛА:
- 1. Скупчення груп БпЛА у Миколаївській та Кіровоградській областях, рух переважно північно-західний;
- 2. БпЛА на півдні Полтавщини, кірс на Кіровоградщину;
- 3. БпЛА на Чернігівщині та на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс західний (Київська область);
- 4. БпЛА на Сумщині у напрямку Полтавщини, південно-західним курсом".
2:38: "Оновлення щодо руху БпЛА:
- 1. Групи БпЛА у Миколаївській області, рух північно-західний;
- 2. БпЛА на Вінниччині, курс на Житомирщину та Хмельниччину;
- 3. БпЛА на Чернігівщині та на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс західний (Київська область);
- 4. БпЛА на Сумщині у напрямку Полтавщини, південно-західним курсом;
- 5. БпЛА Полтавщині заходять у Кіровоградську область;
- 6. БпЛА на Харківщині, курс південно-західний".
3:58: "БпЛА продовжують рух:
- група БпЛА на Тернопільщині курсом на Івано-Франківську область;
- БпЛА в районі Білої Церкви, курсом на Житомирщину;
- БпЛА на Миколаївщині, крсом на Кіровоградщину;
- БпЛА на Чернігівщині, напрям руху Київська область, західним курсом;
- БпЛА на Сумщині, напрям руху Чернігівська область, західним курсом".
5:43: "Оновлення щодо руху БпЛА:
- БпЛА в районі Переяслава, Київської області, курс на Білу Церкву;
- БпЛА в Чернігівській області, рухаються на Київщину південно-західним курсом;
- БпЛА на Полтавщині, курсом у Кіровоградську область;
- БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Чернігівщину;
- Ще БпЛА заходить з Білгородської області на Сумщину;
- БпЛА на Черкащині, курс західний;
- БпЛА на Херсонщині, прямує у напрямку Азовського моря".