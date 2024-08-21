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Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений

Татьяна ОлейникСреда, 21 августа 2024, 01:36
Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений
Фото - Getty Images

Вечером 20 августа российская армия с юга запустила ударные БпЛА на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:40 сообщили о БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

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В 23:12 несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный.

В 00:24 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА:

  • 1. Несколько групп движутся вдоль Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;
  • 2. группы БпЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины, вектор движения северо-западный;
  • 3. БпЛА на юге Кировоградщины в направлении Умани;
  • 4. БпЛА на границе Полтавской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградщины;
  • 5. Несколько групп на Харьковщине в направлении Полтавщины;
  • 6. БпЛА зашли из Белгородской области через Сумскую область, курс юго-западный;
  • 7. БпЛА на западе Сумщины в направлении Черниговщины, западным курсом.

Дословно Воздушные силы в 1:35:

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"Обновление по движению БпЛА:

  • 1. Скопление групп БпЛА в Николаевской и Кировоградской областях, движение преимущественно северо-западное;
  • 2. БпЛА на юге Полтавщины, кирс на Кировоградщину;
  • 3. БпЛА на Черниговщине и на границе Черниговской и Полтавской областей, курс западный (Киевская область);
  • 4. БпЛА на Сумщине в направлении Полтавщины, юго-западным курсом".

2:38: "Обновления по движению БпЛА:

  • 1. Группы БпЛА в Николаевской области, движение северо-западное;
  • 2. БпЛА в Винницкой области, курс на Житомирскую и Хмельницкую области;
  • 3. БпЛА на Черниговщине и на границе Черниговской и Полтавской областей, курс западный (Киевская область);
  • 4. БпЛА на Сумщине в направлении Полтавщины, юго-западным курсом;
  • 5. БпЛА Полтавщине заходят в Кировоградскую область;
  • 6. БпЛА на Харьковщине, курс юго-западный".

3:58: "БпЛА продолжают движение:

  • группа БпЛА на Тернопольщине курсом на Ивано-Франковскую область;
  • БпЛА в районе Белой Церкви, курсом на Житомирщину;
  • БпЛА на Николаевщине, курсом на Кировоградщину;
  • БпЛА на Черниговщине, направление движения Киевская область, западным курсом;
  • БпЛА на Сумщине, направление движения Черниговская область, западным курсом".

5:43: "Обновление относительно движения БпЛА:

  • БпЛА в районе Переяслава, Киевской области, курс на Белую Церковь;
  • БпЛА в Черниговской области, движутся на Киевщину юго-западным курсом;
  • БпЛА на Полтавщине, курсом в Кировоградскую область;
  • БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Черниговщину;
  • Еще БпЛА заходит из Белгородской области на Сумщину;
  • БпЛА на Черкасщине, курс западный;
  • БпЛА на Херсонщине, направляется в направлении Азовского моря".

воздушная тревогабеспилотники
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