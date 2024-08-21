Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений
Среда, 21 августа 2024, 01:36
Вечером 20 августа российская армия с юга запустила ударные БпЛА на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 22:40 сообщили о БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
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В 23:12 несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный.
В 00:24 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА:
- 1. Несколько групп движутся вдоль Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;
- 2. группы БпЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины, вектор движения северо-западный;
- 3. БпЛА на юге Кировоградщины в направлении Умани;
- 4. БпЛА на границе Полтавской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградщины;
- 5. Несколько групп на Харьковщине в направлении Полтавщины;
- 6. БпЛА зашли из Белгородской области через Сумскую область, курс юго-западный;
- 7. БпЛА на западе Сумщины в направлении Черниговщины, западным курсом.
Дословно Воздушные силы в 1:35:
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"Обновление по движению БпЛА:
- 1. Скопление групп БпЛА в Николаевской и Кировоградской областях, движение преимущественно северо-западное;
- 2. БпЛА на юге Полтавщины, кирс на Кировоградщину;
- 3. БпЛА на Черниговщине и на границе Черниговской и Полтавской областей, курс западный (Киевская область);
- 4. БпЛА на Сумщине в направлении Полтавщины, юго-западным курсом".
2:38: "Обновления по движению БпЛА:
- 1. Группы БпЛА в Николаевской области, движение северо-западное;
- 2. БпЛА в Винницкой области, курс на Житомирскую и Хмельницкую области;
- 3. БпЛА на Черниговщине и на границе Черниговской и Полтавской областей, курс западный (Киевская область);
- 4. БпЛА на Сумщине в направлении Полтавщины, юго-западным курсом;
- 5. БпЛА Полтавщине заходят в Кировоградскую область;
- 6. БпЛА на Харьковщине, курс юго-западный".
3:58: "БпЛА продолжают движение:
- группа БпЛА на Тернопольщине курсом на Ивано-Франковскую область;
- БпЛА в районе Белой Церкви, курсом на Житомирщину;
- БпЛА на Николаевщине, курсом на Кировоградщину;
- БпЛА на Черниговщине, направление движения Киевская область, западным курсом;
- БпЛА на Сумщине, направление движения Черниговская область, западным курсом".
5:43: "Обновление относительно движения БпЛА:
- БпЛА в районе Переяслава, Киевской области, курс на Белую Церковь;
- БпЛА в Черниговской области, движутся на Киевщину юго-западным курсом;
- БпЛА на Полтавщине, курсом в Кировоградскую область;
- БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Черниговщину;
- Еще БпЛА заходит из Белгородской области на Сумщину;
- БпЛА на Черкасщине, курс западный;
- БпЛА на Херсонщине, направляется в направлении Азовского моря".