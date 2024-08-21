Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений

Вечером 20 августа российская армия с юга запустила ударные БпЛА на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:40 сообщили о БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

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В 23:12 несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный.

В 00:24 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА:

1. Несколько групп движутся вдоль Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;

2. группы БпЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины, вектор движения северо-западный;

3. БпЛА на юге Кировоградщины в направлении Умани;

4. БпЛА на границе Полтавской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградщины;

5. Несколько групп на Харьковщине в направлении Полтавщины;

6. БпЛА зашли из Белгородской области через Сумскую область, курс юго-западный;

7. БпЛА на западе Сумщины в направлении Черниговщины, западным курсом.

Дословно Воздушные силы в 1:35:

ВИДЕО ДНЯ

"Обновление по движению БпЛА:

1. Скопление групп БпЛА в Николаевской и Кировоградской областях, движение преимущественно северо-западное;

2. БпЛА на юге Полтавщины, кирс на Кировоградщину;

3. БпЛА на Черниговщине и на границе Черниговской и Полтавской областей, курс западный (Киевская область);

4. БпЛА на Сумщине в направлении Полтавщины, юго-западным курсом".

2:38: "Обновления по движению БпЛА:

1. Группы БпЛА в Николаевской области, движение северо-западное;

2. БпЛА в Винницкой области, курс на Житомирскую и Хмельницкую области;

3. БпЛА на Черниговщине и на границе Черниговской и Полтавской областей, курс западный (Киевская область);

4. БпЛА на Сумщине в направлении Полтавщины, юго-западным курсом;

5. БпЛА Полтавщине заходят в Кировоградскую область;

6. БпЛА на Харьковщине, курс юго-западный".

3:58: "БпЛА продолжают движение:

группа БпЛА на Тернопольщине курсом на Ивано-Франковскую область;

БпЛА в районе Белой Церкви, курсом на Житомирщину;

БпЛА на Николаевщине, курсом на Кировоградщину;

БпЛА на Черниговщине, направление движения Киевская область, западным курсом;

БпЛА на Сумщине, направление движения Черниговская область, западным курсом".

5:43: "Обновление относительно движения БпЛА: