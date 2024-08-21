Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦАХАЛ заявив про атаку на військові об’єкти "Хезболли"

Ольга Глущенко Середа, 21 серпня 2024, 06:50
ЦАХАЛ заявив про атаку на військові об’єкти Хезболли
ілюстративне фото, скриншот відео

Вночі винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по кількох складах зброї "Хезболли" в Лівані.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Після ударів були зафіксовані вторинні вибухи, які вказують на наявність великої кількості зброї на об'єктах, що зазнали ударів.

Реклама:

Крім того, удари були нанесені по об'єкту, який використовувався системою протиповітряної оборони "Хезболли" і становив загрозу для літаків ВПС Ізраїлю".

Деталі: Також у повідомленні йдеться, що після ракетного обстрілу району Яара у вівторок ЦАХАЛ завдав удару по пусковій установці "Хезболли", з якої були запущені снаряди, в районі Абу Чач.

Крім того, ізраїльські ВПС завдали удару по терористу "Хезболли" в районі Ваді Хамуль на півдні Лівану.

ВІДЕО ДНЯ

Удари ВПС прийшлися і по військових об'єктах "Хезболли" в районах Айта аш-Шаб, Рамія і Таллусе на півдні Лівану.

ІзраїльтероризмЛіван
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
Ізраїль
Блінкен: Ізраїль прийняв пропозицію про звільнення заручників, ХАМАС теж повинен це зробити
Reuters: Блінкен прибув до Тель-Авіва, щоб домогтися припинення вогню в Секторі Гази
Axios: Трамп зідзвонився з Нетаньягу – говорили про припинення вогню
Останні новини
19:29
Лісовий розповів, скільки потрібно коштів, аби підвищити зарплати вчителям
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
18:20
Через атаку РФ: МОН продовжило термін подачі документів на магістратуру
18:12
У Києві з’явились дашборди з даними про інтернет-провайдерів, що працюють під час відключень
Усі новини...
Реклама:
Реклама: