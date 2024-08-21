ЦАХАЛ заявив про атаку на військові об’єкти "Хезболли"

Вночі винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по кількох складах зброї "Хезболли" в Лівані.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Після ударів були зафіксовані вторинні вибухи, які вказують на наявність великої кількості зброї на об'єктах, що зазнали ударів.

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Крім того, удари були нанесені по об'єкту, який використовувався системою протиповітряної оборони "Хезболли" і становив загрозу для літаків ВПС Ізраїлю".

Деталі: Також у повідомленні йдеться, що після ракетного обстрілу району Яара у вівторок ЦАХАЛ завдав удару по пусковій установці "Хезболли", з якої були запущені снаряди, в районі Абу Чач.

Крім того, ізраїльські ВПС завдали удару по терористу "Хезболли" в районі Ваді Хамуль на півдні Лівану.

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Удари ВПС прийшлися і по військових об'єктах "Хезболли" в районах Айта аш-Шаб, Рамія і Таллусе на півдні Лівану.