ЦАХАЛ заявив про атаку на військові об’єкти "Хезболли"
Вночі винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по кількох складах зброї "Хезболли" в Лівані.
Джерело: ЦАХАЛ
Дослівно: "Після ударів були зафіксовані вторинні вибухи, які вказують на наявність великої кількості зброї на об'єктах, що зазнали ударів.
Крім того, удари були нанесені по об'єкту, який використовувався системою протиповітряної оборони "Хезболли" і становив загрозу для літаків ВПС Ізраїлю".
Деталі: Також у повідомленні йдеться, що після ракетного обстрілу району Яара у вівторок ЦАХАЛ завдав удару по пусковій установці "Хезболли", з якої були запущені снаряди, в районі Абу Чач.
Крім того, ізраїльські ВПС завдали удару по терористу "Хезболли" в районі Ваді Хамуль на півдні Лівану.
Удари ВПС прийшлися і по військових об'єктах "Хезболли" в районах Айта аш-Шаб, Рамія і Таллусе на півдні Лівану.