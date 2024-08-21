ЦАХАЛ заявил об атаке на военные объекты "Хезболлы"

Ночью истребители ВВС Израиля нанесли удары по нескольким складам оружия "Хезболлы" в Ливане.

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, которые указывают на наличие большого количества оружия на объектах, подвергшихся ударам.

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Кроме того, удары были нанесены по объекту, который использовался системой противовоздушной обороны "Хезболлы" и представлял угрозу для самолетов ВВС Израиля".

Детали: Также в сообщении говорится, что после ракетного обстрела района Яара во вторник ЦАХАЛ нанес удар по пусковой установке "Хезболлы", с которой были запущены снаряды, в районе Абу Чач.

Кроме того, израильские ВВС нанесли удар по террористу "Хезболлы" в районе Вади Хамуль на юге Ливана.

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Удары ВВС пришлись и по военным объектам "Хезболлы" в районах Айта аш-Шаб, Рамия и Таллусе на юге Ливана.