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У ЄС витратять 400 млн євро на обладнання для контролю за міграцією

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваСереда, 21 серпня 2024, 08:49
У ЄС витратять 400 млн євро на обладнання для контролю за міграцією
Фото ілюстративне з ukrinform.ua

Прикордонне агентство ЄС Frontex оголосило тендер на купівлю обладнання, в тому числі і безпілотників та інших технологій спостереження для посилення охорони зовнішніх кордонів від нелегальної міграції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: У травні і червні держави-члени написали листи до Єврокомісії з закликом активізувати зусилля з протидії нелегальній міграції.

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Президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в липні перед переобранням на посаду оголосила про свій план потроїти штат Frontex і призначити комісара з питань Середземномор'я для боротьби з міграцією.

Також повідомляється, що цього літа Frontex оголосило низку тендерів, спрямованих на посилення потенціалу агентства вздовж зовнішніх кордонів ЄС.

Йдеться про закупівлю безпілотників і супутніх послуг для морського спостереження вартістю 184 млн євро, обладнання для спостереження, в тому числі окулярів нічного бачення вартістю 19 млн євро, послуг в галузі інформаційно-комунікаційних технологій вартістю 186,5 млн євро.

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Також планують втілити пілотний проєкт з використання безпілотників на сухопутних кордонах вартістю 3 млн євро для проведення спільних операцій з Болгарією.

Загальна сума тендерів становить трохи менше 400 мільйонів євро.

Раніше 15 держав-членів Європейського Союзу на чолі з Данією спільно закликали Європейську комісію сприяти схемі, за якої нелегальних мігрантів відправляють у треті країни, аби вирішити міграційну кризу.

У травні у ЄС була остаточно ухвалена міграційна реформа, яка повністю набуде чинності через два роки. 

ЄСкордонміграція
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