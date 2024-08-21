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В ЕС потратят 400 млн евро на оборудование для контроля за миграцией

Ирина Балачук, Ирина КутелеваСреда, 21 августа 2024, 08:49
В ЕС потратят 400 млн евро на оборудование для контроля за миграцией
Фото иллюстративное с ukrinform.ua

Пограничное агентство ЕС Frontex объявило тендер на покупку оборудования, в том числе и беспилотников и других технологий наблюдения для усиления охраны внешних границ от нелегальной миграции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: В мае и июне государства-члены написали письма в Еврокомиссию с призывом активизировать усилия по противодействию нелегальной миграции.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в июле перед переизбранием на должность объявила о своем плане утроить штат Frontex и назначить комиссара по вопросам Средиземноморья для борьбы с миграцией.

Также сообщается, что этим летом Frontex объявило ряд тендеров, направленных на усиление потенциала агентства вдоль внешних границ ЕС.

Речь идет о закупке беспилотников и сопутствующих услуг для морского наблюдения стоимостью 184 млн евро, оборудования для наблюдения, в том числе очков ночного видения стоимостью 19 млн евро, услуг в области информационно-коммуникационных технологий стоимостью 186,5 млн евро.

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Также планируют воплотить пилотный проект по использованию беспилотников на сухопутных границах стоимостью 3 млн евро для проведения совместных операций с Болгарией.

Общая сумма тендеров составляет чуть менее 400 миллионов евро.

Ранее 15 государств-членов Европейского Союза во главе с Данией совместно призвали Европейскую комиссию способствовать схеме, при которой нелегальных мигрантов отправляют в третьи страны, чтобы решить миграционный кризис.

В мае в ЕС была окончательно принята миграционная реформа, которая полностью вступит в силу через два года.

ЕСграницамиграция
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