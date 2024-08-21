Німеччина і надалі підтримуватиме Україну без жодних "але" – віцеканцлер

Підтримка України з боку Німеччини збережеться і буде продовжуватися без усіляких "якщо" і "але", запевнив віцеканцлер країни Роберт Габек.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Габека Berliner Morgenpost

Пряма мова віцеканцлера: "Україна в майбутньому отримає гроші, на які вона зможе закупити гостро необхідні системи озброєння. Наскільки я знаю, це станеться наприкінці року".

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Деталі: Він нагадав, що Україна отримає 50-мільярдний кредит, виплата якого відбуватиметься за рахунок заморожених активів російського Центробанку.

Ще 4 мільярди євро, за словами Габека, будуть доступні з федерального бюджету у 2025 році. А якщо цього не станеться, то владі "доведеться провести нову дискусію", а підтримку доведеться "шукати іншим способом".

Він визнав, що перехід до запланованої моделі з кредитом від G7 може стати проблемою, "якщо нові замовлення більше не зможуть бути розміщені через те, що попередні бюджетні асигнування вичерпані".

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"Це вимагатиме забезпечення того, щоб системи озброєнь були замовлені зараз, а оплачені пізніше з фондів G7", – сказав Габек.

На запитання, чи піде Німеччина назустріч, якщо США припинять підтримку України – наприклад, за президентства Дональда Трампа, – Габек відповів: "Так. Тоді ми не залишимо Україну наодинці".

Передісторія:

Минулими вихідними німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму 50 млрд доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Детальніше читайте у статті: Шольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні