Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину без всяких "но" – вице-канцлер

Поддержка Украины со стороны Германии сохранится и будет продолжаться без всяких "если" и "но", заверил вице-канцлер страны Роберт Габек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Габека Berliner Morgenpost

Прямая речь вице-канцлера: "Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимые системы вооружения. Насколько я знаю, это произойдет в конце года".

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Детали: Он напомнил, что Украина получит 50-миллиардный кредит, выплата которого будет происходить за счет замороженных активов российского Центробанка.

Еще 4 миллиарда евро, по словам Габека, будут доступны из федерального бюджета в 2025 году. А если этого не произойдет, то властям "придется провести новую дискуссию", а поддержку придется "искать другим способом".

Он признал, что переход к запланированной модели с кредитом от G7 может стать проблемой, "если новые заказы больше не смогут быть размещены из-за того, что предыдущие бюджетные ассигнования исчерпаны".

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"Это потребует обеспечения того, чтобы системы вооружений были заказаны сейчас, а оплачены позже из фондов G7", – сказал Габек.

На вопрос, пойдет ли Германия навстречу, если США прекратят поддержку Украины – например, при президентстве Дональда Трампа, – Габек ответил: "Да. Тогда мы не оставим Украину одну".

Предыстория:

В минувшие выходные немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине