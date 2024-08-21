Кулеба про ратифікацію Римського статуту: Україна зробила крок до ЄС

Україна зробила важливий крок до членства у Європейському Союзі, коли ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, вважає глава МЗС Дмитро Кулеба.

Джерело: "Європейська правда" за посиланням на пост Кулеби у соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова міністра: "Україна стала 125-м членом Міжнародного кримінального суду. Це був довгий шлях, сповнений викликів, міфів і страхів. Жоден з них не був правдою. І сьогодні ми нарешті досягли результату…

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Здійснюючи цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя".

Деталі: Кулеба також нагадав, що Україна вже ефективно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом з метою забезпечення всеохоплюючої відповідальності за російські звірства, скоєні під час російської агресії.

"Тепер ця робота буде ще ефективнішою. З ратифікацією Римського статуту Україна також зробила ще один важливий крок до вступу в ЄС", – підсумував глава МЗС.

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Зобов’язання ратифікувати Римський статут є в Угоді про асоціацію України та ЄС. Також ратифікація статуту є обов’язковою для усіх країн-членів ЄС.

Передісторія:

Український парламент 21 серпня підтримав ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але донині не ратифікувала його – навіть попри те, що у 2015 році необхідність ратифікації визнали рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Однією з причин називали побоювання, що МКС може притягати до відповідальності громадян України.

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