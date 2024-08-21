Кулеба о ратификации Римского статута: Украина сделала шаг к ЕС

Украина сделала важный шаг к членству в Европейском Союзе, когда ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, считает глава МИД Дмитрий Кулеба.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Кулебы в соцсети Х (Twitter)

Прямая речь министра: "Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда. Это был долгий путь, полный вызовов, мифов и страхов. Ни один из них не был правдой. И сегодня мы наконец достигли результата...

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Совершая этот шаг, Украина демонстрирует свою непоколебимую приверженность укреплению международного правосудия".

Детали: Кулеба также напомнил, что Украина уже эффективно сотрудничает с Международным уголовным судом с целью обеспечения всеобъемлющей ответственности за российские зверства, совершенные во время российской агрессии.

"Теперь эта работа будет еще более эффективной. С ратификацией Римского статута Украина также сделала еще один важный шаг к вступлению в ЕС", – подытожил глава МИД.

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Обязательство ратифицировать Римский статут есть в Соглашении об ассоциации Украины и ЕС. Также ратификация статута является обязательной для всех стран-членов ЕС.

Предыстория:

Украинский парламент 21 августа поддержал ратификацию Римского статута Международного уголовного суда.

Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но до сих пор не ратифицировала его – даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МУС может привлекать к ответственности граждан Украины.

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