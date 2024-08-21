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Ліхтарі на Троєщині у 5 разів дорожче ринку: фірма-фігурант розслідування УП отримала підозру

Валентина РоманенкоСереда, 21 серпня 2024, 14:48
Ліхтарі на Троєщині у 5 разів дорожче ринку: фірма-фігурант розслідування УП отримала підозру
фото прокуратури

У Києві правоохоронці викрили експосадовця "Київзеленбуду" та директорку підрядної організації на встановленні ліхтарів у сквері на Троєщині у 5 разів дорожче від їх ринкової ціни – фігурантам  повідомлено про підозру.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Слідство встановило, що комунальна організація "Київзеленбуд" та приватна фірма (вказана підрядна організація – "ДСЗ" – фігурувала в сюжеті журналіста "Української правди" Михайла Ткача "Волонтер на Ламборгіні", як компанія, що майже без конкурентів виграє тендери на десятки мільйонів гривень на реконструкцію у столиці) уклали договір на проведення капітального ремонту скверу на перетині вулиці Закревського та Милославської у Деснянському районі столиці.

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Передбачалось встановити у сквері 14 комплектів автономного вуличного освітлення на сонячних батареях. Вартість одного такого комплекту, згідно кошторисної документації, складала 56 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість комплекту освітлення, якими обладнали сквер, на момент виконання робіт, була у п’ять разів нижчою. Таким чином закупівля освітлення за необґрунтовано завищеними цінами завдала збитків бюджету міста на суму 634 тисячі гривень.

В ході проведеного обшуку в підрядній організації правоохоронці виявили документацію та печатки, які свідчать, що постачальниця освітлення закуповувала ліхтарі у фірми, якою керує її чоловік.

ВІДЕО ДНЯ
 

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому керівнику структурного підрозділу КО "Київзеленбуд" у службовій недбалості та директорці підрядної організації (за даними УП, це 52-річна Вікторія Канцур) у пособництві у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої бюджету міста, прокурори подали до суду клопотання про накладення арешту на майно підозрюваних, зокрема автомобілі, житловий будинок та земельну ділянку.

Нагадаємо: Як ідеться в розслідуванні Михайла Ткача "Волонтер на Lamborghini" сточовно 37-річного Олексія Владімірова, 2021 року мати його близького друга Дмитра Половка Анджеліна Сергіївна стала власницею компанії "ДСЗ" у Дніпропетровській області. Після початку повномасштабного вторгнення РФ ця компанія почала вигравати тендери в Києві на облаштування велодоріжок, скверів і бомбосховищ.

Київпрокуратуракорупція
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