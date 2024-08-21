Фонари на Троещине в 5 раз дороже рынка: фирма-фигурант расследования УП получила подозрение

В Киеве правоохранители разоблачили экс-чиновника "Киевзеленбуда" и директора подрядной организации на установлении фонарей в сквере на Троещине в 5 раз дороже их рыночной цены - фигурантам сообщено о подозрении.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Следствие установило, что коммунальная организация "Киевзеленбуд" и частная фирма (указанная подрядная организация - "ДСЗ" - фигурировала в сюжете журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача "Волонтер на Ламборгини", как компания, которая почти без конкурентов выигрывает тендеры на десятки миллионов гривен на реконструкцию в столице) заключили договор на проведение капитального ремонта сквера на пересечении улицы Закревского и Милославской в Деснянском районе столицы.

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Предполагалось установить в сквере 14 комплектов автономного уличного освещения на солнечных батареях. Стоимость одного такого комплекта, согласно сметной документации, составляла 56 000 грн.

В ходе досудебного расследования установлено, что рыночная стоимость комплекта освещения, которыми оборудовали сквер, на момент выполнения работ, была в пять раз ниже. Таким образом закупка освещения по необоснованно завышенным ценам нанесла ущерб бюджету города на сумму 634 тысячи гривен.

В ходе проведенного обыска в подрядной организации правоохранители обнаружили документацию и печати, свидетельствующие, что поставщик освещения закупала фонари у фирмы, которой руководит ее муж.

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Под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему руководителю структурного подразделения КО "Киевзеленбуд" в служебной халатности и директору подрядной организации (по данным УП, это 52-летняя Виктория Канцур) в пособничестве в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в крупных размерах, в условиях военного положения.

С целью обеспечения возмещения ущерба, нанесенного бюджету города, прокуроры подали в суд ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемых, в частности автомобили, жилой дом и земельный участок.

Напомним: Как говорится в расследовании Михаила Ткача "Волонтер на Lamborghini" относительно 37-летнего Алексея Владимирова, в 2021 году мать его близкого друга Дмитрия Половко Анджелина Сергеевна стала владелицей компании "ДСЗ" в Днепропетровской области. После начала полномасштабного вторжения РФ эта компания начала выигрывать тендеры в Киеве на обустройство велодорожек, скверов и бомбоубежищ.