СБУ прийшла з обшуками до Хустстького ТЦК та військкома – джерело

Служба безпеки України 21 серпня проводить обшуки у Хустському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та його керівника, військкома Василя Зубатова.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, Мукачево.net

Деталі: У середу відбуваються майже 30 обшуків у працівників районної лікарні, медико-соціальної експертної комісії та працівників ТЦК.

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За словами джерела УП, йдеться про отримання хабарів за фальшиву інвалідність.

В інформаційному відділі Закарпатського ТЦК та СП виданню Мукачево.net заперечили інформацію про причетність військкома та працівників Хустського ТЦК до обшуків.

Мовляв, заходи, які відбувались у Хустському ТЦК, "стосувались виключно представників військово-лікарської комісії".

ВІДЕО ДНЯ

"Українська правда" звернулась за офіційним коментарем до СБУ.

Нагадаємо: В 2016 році у мережу потрапило фото Зубатова у футболці з радяснькою символікою та написом СССР.

В коментарі виданню "Голос Карпат" військовий сказав, що цей знімок був зроблений у 2008 році, а тоді, мовляв, Росія не вважалася ворогом. "А Союз був нашою колишньою країною, у якій ми народилися", – додав Зубатов.