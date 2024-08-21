СБУ пришла с обысками в Хустский ТЦК и к военкому – источник

Служба безопасности Украины 21 августа проводит обыски в Хустском территориальном центре комплектования и социальной поддержки и у его руководителя, военкома Василия Зубатова.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, Мукачево.net

Детали: В среду проходят почти 30 обысков у работников районной больницы, медико-социальной экспертной комиссии и работников ТЦК.

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По словам источника УП, речь идет о получении взяток за фальшивую инвалидность.

В информационном отделе Закарпатского ТЦК и СП изданию Мукачево.net отрицают информацию о причастности военкома и работников Хустского ТЦК к обыскам.

Мол, мероприятия, которые происходили в Хустском ТЦК, "касались исключительно представителей военно-врачебной комиссии".

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"Украинская правда" обратилась за официальным комментарием в СБУ.

Напомним: В 2016 году в сеть попало фото Зубатова в футболке с советской символикой и надписью СССР.

В комментарии изданию "Голос Карпат" военный сказал, что этот снимок был сделан в 2008 году, а тогда, мол, Россия не считалась врагом. "А Союз был нашей бывшей страной, в которой мы родились", - добавил Зубатов.