Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ексрадник Трампа: Путін маніпулював "его і невпевненістю" американського президента

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 21 серпня 2024, 18:39
Ексрадник Трампа: Путін маніпулював его і невпевненістю американського президента
Герберт Макмастер і Дональд Трамп. фото: Getty Images

Колишній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Герберт Макмастер розповів, що російський лідер Володимир Путін використовував "его та невпевненість" експрезидента США, аби мати на нього вплив.

Джерело: нова книга мемуарів Макмастера "На війні із собою: моя робота в Білому домі Трампа" (At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House), яку цитують The Guardian і "Європейська правда"

Деталі: Макмастер розповідає, як після отруєння Скрипалів у Великій Британії Трамп сидів у Білому домі, насолоджуючись статтею The New York Times під назвою "Путін розхвалює Трампа, викриваючи політику США".

Реклама:

Він згадує, що експрезидент написав фломастером подяку на примірнику газети й попросив персонал Білого дому передати її Путіну. Через деякий час, коли стала зрозуміла роль Росії в отруєнні Скрипалів, Макмастер попросив цього не робити.

Ексрадник з нацбезпеки вважає, що підлабузництво Путіна мало на меті вбити клин між Трампом та його підлеглими (включно з Макмастером), які закликали до більш жорсткої позиції щодо Кремля.

Трамп вдавав критика Путіна перед камерами - книга

"Путін, безжальний колишній співробітник КДБ, лестощами зіграв на егоїзмі та невпевненості Трампа… Як і його попередники Джордж Буш і Барак Обама, Трамп був надмірно впевнений у своїй здатності поліпшити відносини з диктатором у Кремлі", – пише він у мемуарах.

ВІДЕО ДНЯ

Макмастер також згадує кілька випадків, коли Трамп його критикував через жорстку позицію стосовно Москви. Один стосувався звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання у президентські вибори 2016 року.

Він стверджує, що Трамп "пов'язав усі теми, пов'язані з Росією", зі звітом Мюллера та звинуваченнями демократів та інших опонентів у тому, що його кампанія і Трамп особисто вступили у змову з "російською дезінформаційною кампанією".

Інший епізод стався в липні 2017 року, коли Дональд Трамп і Владімір Путін зустрілись у Гамбурзі та довго спілкувались тет-а-тет. Макмастер каже, як експрезидент скептично поставився до його застороги, що господар Кремля прагне його перехитрити.

Трамп звільнив Макмастера з посади радника з нацбезпеки в березні 2018 року – через трохи більш як рік після його роботи. Досі Макмастер був одним із небагатьох топпосадовців Білого дому Трампа, які публічно не критикували його погляди на Росію.

Колишня радниця Трампа Фіона Гілл в опублікованій навесні цього року книзі стверджувала, що Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США, давав зрозуміти, ніби вважає, що Україна повинна бути частиною Росії.

ТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський збирає велику нараду щодо втікачів: Треба зробити висновки

У Курській області взято під контроль ще два населені пункти – Зеленський

оновленоПрихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук втік з України – джерела

Голодування скасовано: лікарню в Одесі забезпечує їжею патронатна служба "Азову", поки ОДА вирішує проблему

веслуванняЛузан виграла чемпіонат світу на коронній дистанції в каное-одиночці

The Washington Post: Україна знову перетинає "червоні лінії" Путіна, а він – моргає

Усі новини...
Трамп
Трамп заявив, що готовий дати роботу Маску у своїй адміністрації
Трамп похвалився, що його кандидатуру нібито підтримала Тейлор Свіфт
Трамп заявив, що має кращий за Гарріс зовнішній вигляд
Останні новини
00:06
футболЕлітні клуби-примари: перебіжчики із "Шахтаря", скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця
23:44
На Покровському напрямку росіяни найбільше атакували біля Новогродівки – Генштаб
23:17
У Reuters підтвердили загибель співробітника в Краматорську
23:00
футболХет-трик Назаренка допоміг "Поліссю" розгромити "Оболонь" у 4 турі УПЛ
22:50
Як розпізнати токсичних колег та ужитися з ними на роботі? Пояснює психотерапевтка
22:41
У Telegram прокоментували затримання Дурова: Дотримуємося законів ЄС
22:35
"У данців дуже мало знань, чим насправді є Україна". Як працює Український Дім в Данії
22:15
Зеленський дорікнув партнерам за "оборонні пакети, які місяцями не реалізуються"
22:08
футбол"Челсі" розгромило "Вулвергемптон" в АПЛ, але Мудрика замінили вже в перерві
21:55
"Беларускі Гаюн": Війська на кордоні не становлять загрози для України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: