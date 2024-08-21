Экс-советник Трампа: Путин манипулировал "эго и неуверенностью" американского президента
Экс-советник Трампа рассказал, как Путин манипулировал его "эго и неуверенностью"
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер утверждает, что хозяин Кремля Владимир Путин использовал "эго и неуверенность" экс-президента США, чтобы влиять на него даже вопреки советам работников Белого дома.
Об этом говорится в новой книге мемуаров Макмастера "На войне с собой: моя работа в Белом доме Трампа" (At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House), которую цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".
Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер рассказал, что российский лидер Владимир Путин использовал "эго и неуверенность" экс-президента США, чтобы иметь на него влияние.
Источник: новая книга мемуаров Макмастера "На войне с собой: моя работа в Белом доме Трампа" (At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House), которую цитируют The Guardian и "Европейская правда"
Детали: Макмастер рассказывает, как после отравления Скрипалей в Великобритании Трамп сидел в Белом доме, наслаждаясь статьей The New York Times под названием "Путин расхваливает Трампа, разоблачая политику США".
Он вспоминает, что экс-президент написал фломастером благодарность на экземпляре газеты и попросил персонал Белого дома передать ее Путину. Через некоторое время, когда стала понятна роль России в отравлении Скрипалей, Макмастер попросил этого не делать.
Экс-советник по нацбезопасности считает, что подхалимство Путина имело целью вбить клин между Трампом и его подчиненными (включая Макмастера), которые призывали к более жесткой позиции в отношении Кремля.
"Путин, безжалостный бывший сотрудник КГБ, лестью сыграл на эгоизме и неуверенности Трампа... Как и его предшественники Джордж Буш и Барак Обама, Трамп был чрезмерно уверен в своей способности улучшить отношения с диктатором в Кремле", – пишет он в мемуарах.
Макмастер также вспоминает несколько случаев, когда Трамп его критиковал за жесткую позицию по отношению к Москве. Один касался отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Он утверждает, что Трамп "связал все темы, связанные с Россией", с отчетом Мюллера и обвинениями демократов и других оппонентов в том, что его кампания и Трамп лично вступили в сговор с "российской дезинформационной кампанией".
Другой эпизод произошел в июле 2017 года, когда Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Гамбурге и долго общались тет-а-тет. Макмастер говорит, как экс-президент скептически отнесся к его предостережению, что хозяин Кремля стремится его перехитрить.
Трамп уволил Макмастера с должности советника по нацбезопасности в марте 2018 года – через чуть более года после его работы. До сих пор Макмастер был одним из немногих топ-чиновников Белого дома Трампа, которые публично не критиковали его взгляды на Россию.
Бывшая советница Трампа Фиона Хилл в опубликованной весной этого года книге утверждала, что Дональд Трамп, находясь на посту президента США, давал понять, будто считает, что Украина должна быть частью России.