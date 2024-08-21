Генштаб: На фронті відбулось 110 боїв, з них 46 на Покровському напрямку

Від початку доби 21 серпня на фронті відбулось 110 бойових зіткнень, з них 46 на покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців та Вовчанська. Чотири атаки відбито, одна продовжується.

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На Куп’янському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Дванадцять зіткнень завершено, чотири - тривають.

На Лиманському напрямку впродовж дня російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Наші захисники відбили 16 атак, ще одна - продовжується.

На Сіверському напрямку оборонці української землі відбили один ворожий штурм у районі Спірного.

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На Краматорському напрямку точилося шість боїв поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтечиного, один з яких досі продовжується.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували українські війська біля Торецька та Північного. Успіху не мали.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 46 боїв неподалік Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого. Сили оборони відбили 44 атаки, дві - ще продовжуються.

На Курахівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції, намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.

На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних дій окупантів не відмічено.